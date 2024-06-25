Парламент Ирана предложил объявить канадскую армию и федеральную полицию террористическими группировками

250 членов иранского парламента подписали в воскресенье предложение, в котором осуждают решение канадского правительства внести в черный список Корпус стражей исламской революции (КСИР), предлагая в ответ внести в черный список канадскую армию и федеральную полицию, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на IRNA.

На заседании парламента было представлено предложение, призывающее объявить канадскую армию и федеральную полицию «террористическими организациями», тем самым демонстрируя решительную поддержку КСИР и высоко оценивая его усилия по защите национальной безопасности и территориальной целостности Ирана, передает Al-Mayadeen.

В заявлении иранских депутатов действия Канады против КСИР рассматриваются как результат недавних стратегических событий, которые повысили статус Ирана в регионе и мире. Под ними подразумевается операция «Правдивое обещание» - случившееся в середине апреля первое в истории прямое нападение Ирана на Израиль при помощи ракет и беспилотников.

На прошлой неделе правительство Канады включило КСИР в список террористических организаций, призвав канадцев, проживающих в этой Иране, покинуть страну.

Иранские парламентарии назвали действия Канады против КСИР глупым актом, противоречащим всем международным законам и правилам.

В итоге иранский парламент призвал МИД Исламской республики использовать все политические и международные возможности для осуждения действий Канады против КСИР.

Ранее Иран заявил, что оставляет за собой право «должным образом» отреагировать на навешивание Канадой ярлыка «террористической организации» на Корпус стражей.

Временно исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери осудил «провокационное и безответственное» решение Канады. Багери заявил, что внесение в черный список КСИР, неотъемлемой части официальной армии Ирана, нарушает принципы международного права и ставит под угрозу региональный мир и стабильность.