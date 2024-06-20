Канада внесла КСИР Ирана в список террориcтических организаций

Канада в среду включила иранский Корпус стражей исламской революции в список террористических организаций, призвав канадцев, проживающих в этой Иране, покинуть страну, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Наше правительство приняло решение внести Корпус стражей исламской революции в список террористических организаций согласно Уголовному кодексу, — заявил на пресс-конференции министр общественной безопасности Канады Доминик Леблан.

Minister Dominic LeBlanc announces that Canada will list Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps as a terrorist group. "This action sends a strong message that Canada will use all of the tools at its disposal to combat the terrorist entity of the IRGC," says LeBlanc.

#cdnpoli pic.twitter.com/4NZ5QHC8hC — CPAC (@CPAC_TV) June 19, 2024

Оппозиционные законодатели уже давно требуют внесения КСИР Ирана в такой список, но либеральное правительство премьер-министра Джастина Трюдо сопротивлялось давлению, заявляя, что этот шаг может привести к непредвиденным последствиям.

Канадские законодатели активизировали кампанию в апреле. Это случилось после того, как Иран выпустил сотни ракет по Израилю в ответ на удар ВВС Израиля по зданию, примыкающему к иранскому консульству и посольству в Дамаске, столице Сирии.

В мае Палата общин Канады единогласно поддержала доклад, призывающий правительство объявить КСИР террористической группировкой.

Леблан, которого спросили, почему действия заняли так много времени, ответил, что решение было принято на основании закона и рекомендаций служб безопасности, а не в результате политического давления, передает Reuters.

Канцелярия министра иностранных дел Мелани Джоли предупредила канадцев в Иране, что Тегеран может подвергнуть их произвольному задержанию, в связи с принятым шагом.

Today’s announcement is crucial in holding the Iranian regime accountable.



Consequently, there is increased risk of arbitrary detention for Canadians in Iran.



We reiterate our call for Canadians to refrain from travelling to 🇮🇷 & those who are currently there should return. https://t.co/Uy1HWTIsTH — Mélanie Joly (@melaniejoly) June 19, 2024

- Мое послание ясно: для тех, кто сейчас находится в Иране, пришло время вернуться домой, — сказала она в среду.

Министр также призвала канадцев, планирующих посетить Иран, отказаться от этого.

Иран осудил такой шаг. Официальный представитель МИД Нассер Канаани назвал его «политически мотивированным, провокационным и иррациональным поступком», сообщает IRNA.

- Неразумное решение Канады является враждебным актом и противоречит международным нормам и принципам, которые предотвращают вмешательство во внутренние дела других правительств, - заявил Канаани.

Фото: IRNA

Представитель МИД Ирана подчеркнул, что КСИР является государственным образованием, которое наряду с другими видами вооруженных сил активно борется с терроризмом, защищает национальную безопасность, а также обеспечивает устойчивый мир и стабильность в регионе.

- Действия Канады не окажут никакого влияния на законную и сдерживающую мощь Революционной стражи, — заявил Канаани, добавив, что Тегеран оставляет за собой право соответствующим образом отреагировать на включение в список.

США предприняли аналогичный шаг в апреле 2019 года, обвинив КСИР в проведении глобальной террористической кампании. Тегеран отвергает подобные утверждения, заявляя, что КСИР являются суверенным институтом, ответственным за обеспечение национальной безопасности.

Канада уже включила силы «Кудс», зарубежное подразделение КСИР, в список террористических группировок в 2012 году. В то же году Оттава разорвала дипломатические отношения с Тегераном.

Ожидается, что внесение КСИР в список терорганизаций позволит канадской полиции предъявить обвинение любому, кто финансово или материально поддерживает КСИР, а канадские банки смогут заморозить активы иранской организации.