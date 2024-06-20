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    17:23, 20 Июнь 2024 | GMT +6

    Канада внесла КСИР Ирана в список террориcтических организаций

    КСИР Ирана
    Фото: Khamenei.ir

    Канада в среду включила иранский Корпус стражей исламской революции в список террористических организаций, призвав канадцев, проживающих в этой Иране, покинуть страну, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - Наше правительство приняло решение внести Корпус стражей исламской революции в список террористических организаций согласно Уголовному кодексу, — заявил на пресс-конференции министр общественной безопасности Канады Доминик Леблан.

    Оппозиционные законодатели уже давно требуют внесения КСИР Ирана в такой список, но либеральное правительство премьер-министра Джастина Трюдо сопротивлялось давлению, заявляя, что этот шаг может привести к непредвиденным последствиям.

    Канадские законодатели активизировали кампанию в апреле. Это случилось после того, как Иран выпустил сотни ракет по Израилю в ответ на удар ВВС Израиля по зданию, примыкающему к иранскому консульству и посольству в Дамаске, столице Сирии.

    В мае Палата общин Канады единогласно поддержала доклад, призывающий правительство объявить КСИР террористической группировкой.

    Леблан, которого спросили, почему действия заняли так много времени, ответил, что решение было принято на основании закона и рекомендаций служб безопасности, а не в результате политического давления, передает Reuters.

    Канцелярия министра иностранных дел Мелани Джоли предупредила канадцев в Иране, что Тегеран может подвергнуть их произвольному задержанию, в связи с принятым шагом.

    - Мое послание ясно: для тех, кто сейчас находится в Иране, пришло время вернуться домой, — сказала она в среду.

    Министр также призвала канадцев, планирующих посетить Иран, отказаться от этого.

    Иран осудил такой шаг. Официальный представитель МИД Нассер Канаани назвал его «политически мотивированным, провокационным и иррациональным поступком», сообщает IRNA.

    - Неразумное решение Канады является враждебным актом и противоречит международным нормам и принципам, которые предотвращают вмешательство во внутренние дела других правительств, - заявил Канаани.

    Официальный представитель МИД Ирана Н.Канаани
    Фото: IRNA

    Представитель МИД Ирана подчеркнул, что КСИР является государственным образованием, которое наряду с другими видами вооруженных сил активно борется с терроризмом, защищает национальную безопасность, а также обеспечивает устойчивый мир и стабильность в регионе.

    - Действия Канады не окажут никакого влияния на законную и сдерживающую мощь Революционной стражи, — заявил Канаани, добавив, что Тегеран оставляет за собой право соответствующим образом отреагировать на включение в список.

    США предприняли аналогичный шаг в апреле 2019 года, обвинив КСИР в проведении глобальной террористической кампании. Тегеран отвергает подобные утверждения, заявляя, что КСИР являются суверенным институтом, ответственным за обеспечение национальной безопасности.

    Канада уже включила силы «Кудс», зарубежное подразделение КСИР, в список террористических группировок в 2012 году. В то же году Оттава разорвала дипломатические отношения с Тегераном.

    Ожидается, что внесение КСИР в список терорганизаций позволит канадской полиции предъявить обвинение любому, кто финансово или материально поддерживает КСИР, а канадские банки смогут заморозить активы иранской организации.

    Теги:
    Канада Видео Иран Мировые новости
    Арсен Утешев
    Автор
    Арсен Утешев
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