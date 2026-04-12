Парламент Ирака избрал Низара Амиди президентом

Парламент Ирака в субботу избрал Низара Мохаммеда Саида Амиди президентом республики, завершив почти пятимесячный политический тупик, который парализовал процесс формирования власти.

Во втором туре голосования он получил 227 голосов, уверенно опередив своего соперника — депутата Мутанну Амина Надера, за которого проголосовали 15 парламентариев, еще семь бюллетеней были признаны недействительными, сообщает агентство INA.

58-летний Амиди, выдвинутый партией Патриотический союз Курдистана (ПСК), стал шестым президентом Ирака с момента свержения режима Саддама Хусейна в 2003 году. Его избрание произошло на фоне продолжающейся региональной напряженности, вызванной войной между США, Израилем и Ираном, последствия которой затронули и территорию Ирака.

— Мое назначение — это большая ответственность. Я осознаю масштаб вызовов, стоящих перед нашей страной, — заявил Амиди во время присяги в парламенте. — Подтверждаю приверженность работе с исполнительной, законодательной и судебной ветвями власти.

Новый президент подчеркнул, что будет действовать в рамках принципа «Ирак прежде всего», а также осудил атаки, направленные против страны, и выразил поддержку усилиям по прекращению войны.

Амиди родился в 1968 году в Дахуке, полуавтономном регионе Ирака Курдистан. Он получил техническое образование в университете Мосула, с 2022 по 2024 год занимал пост министра окружающей среды Ирака, а также был советником нескольких президентов страны — Джаляля Талабани, Фуада Масума и Абдул-Латифа Рашида.

В соответствии с конституцией, Амиди теперь должен в течение 15 дней поручить крупнейшему парламентскому блоку сформировать правительство, после чего на формирование кабинета отводится еще 30 дней.

Ожидается, что внимание политических сил будет сосредоточено на выборе премьер-министра — ключевой и наиболее спорной позиции в системе власти.

Согласно действующей системе распределения полномочий, пост президента традиционно занимает представитель курдской общины, премьер-министром становится мусульманин-шиит, а спикером парламента — является мусульманин-суннит, что отражает баланс между основными политическими и конфессиональными группами страны.

Напомним, парламентские выборы в Ираке состоялись в ноябре 2025 года, положив начало формированию нового парламента, избранию президента и последующему формированию правительства.