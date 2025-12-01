Парламент Армении одобрил создание подразделения внешней контрразведки
Парламент Армении во втором и окончательном чтении большинством голосов принял поправки в закон «Об органах национальной безопасности», предусматривающие создание подразделения внешней контрразведки. Об этом передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Необходимость внесения изменений обусловлена разделением функций между Службой национальной безопасности (СНБ) и Службой внешней разведки Армении. Новое подразделение войдет в структуру СНБ и будет сосредоточено на выполнении внешних контрразведывательных задач, включая обеспечение безопасности армянских дипломатических миссий за рубежом.
Напомним, Служба внешней разведки Армении была выведена из структуры СНБ в декабре 2022 года. Ее возглавляет Кристине Григорян.
Ранее сообщалось, что Службу национальной безопасности Армении возглавил Андраник Симонян.