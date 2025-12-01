РУ
    21:36, 17 Декабрь 2025 | GMT +5

    Парламент Армении одобрил создание подразделения внешней контрразведки

    Парламент Армении во втором и окончательном чтении большинством голосов принял поправки в закон «Об органах национальной безопасности», предусматривающие создание подразделения внешней контрразведки. Об этом передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: report.az

    Необходимость внесения изменений обусловлена разделением функций между Службой национальной безопасности (СНБ) и Службой внешней разведки Армении. Новое подразделение войдет в структуру СНБ и будет сосредоточено на выполнении внешних контрразведывательных задач, включая обеспечение безопасности армянских дипломатических миссий за рубежом.

    Напомним, Служба внешней разведки Армении была выведена из структуры СНБ в декабре 2022 года. Ее возглавляет Кристине Григорян.

    Ранее сообщалось, что Службу национальной безопасности Армении возглавил Андраник Симонян.

