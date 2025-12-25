Парки будут строить в Алматы в сейсмоопасных зонах

Он отметил, что проект нового Строительного кодекса включает раздел, посвященный сейсмобезопасному строительству. Согласно документу, на этапе разработки проектов, генеральных планов и детальных планировок будут учитываться карты сейсмического микрозонирования.

— Что это предполагает? Эти карты станут основанием для разработки генеральных планов. Если на территории выявлены разломы, как, например, в Алмате или другие сейсмоопасные участки, на этих местах будут создаваться рекреационные зоны — парки, скверы и зоны отдыха, а жилые дома строиться не будут. В других точках, с учетом научного подхода, карты станут основой для строительства социальных объектов и многоквартирных жилых домов, — пояснил он на брифинге в Сенате.