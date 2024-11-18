Папа Римский призвал к расследованию «геноцида» в Газе

Папа Франциск впервые затронул тему продолжающегося «геноцида» палестинцев в секторе Газа со стороны Израиля в готовящейся к изданию книге, призвав к дальнейшему расследованию того, соответствуют ли действия Израиля этому определению.

Книга Эрнана Рейеса Алькаиде, основанная на интервью с Папой, под названием «Надежда никогда не разочаровывает. Паломники к лучшему миру» выйдет во вторник. Она приурочена к Юбилейному 2025 году.

2025 год является Юбилейным годом для католической церкви, так как это особая традиция, установленная в церкви. Юбилейные годы, или Святые годы, проводятся каждые 25 лет (последний был в 2000 году). Они представляют собой время духовного обновления и покаяния для верующих. Выпуск книги приурочен к Юбилейному 2025 году, который он объявил годом надежды.

— По мнению некоторых экспертов, происходящее в Газе имеет черты геноцида, — написал понтифик в отрывках, опубликованных в воскресенье в итальянской ежедневной газете La Stampa.

— Нам следует тщательно расследовать этот вопрос, чтобы определить, соответствует ли он техническому определению, сформулированному юристами и международными организациями, — добавил Папа Франциск.

Папа Франциск, лидер католической церкви, насчитывающей 1,4 млрд последователей, обычно осторожен и не принимает чью-либо сторону в международных конфликтах, а также подчеркивает необходимость деэскалации. Но в последнее время он усилил свою критику поведения Израиля в ведущейся этой страной войне в секторе Газа.

В сентябре Папа Франциск осудил гибель палестинских детей в результате израильских ударов в секторе Газа. Он также подверг резкой критике израильские авиаудары в Ливане, назвав их «выходящими за рамки морали».

Израиль решительно отрицает все обвинения в геноциде

Посол Израиля в Ватикане Ярон Сайдман отвергнул предложение Папы Франциска, заявив, что единственным актом геноцида была резня израильтян, устроенная ХАМАС.

— Израиль осуществлял свое право на самооборону против попыток с семи различных фронтов убить своих граждан. Любая попытка назвать это каким-либо другим именем — это выделение еврейского государства, — заявил израильский посол при Святом Престоле.

Израиль заявляет, что обвинения в геноциде в ходе его кампании в Газе беспочвенны и что он ведет охоту исключительно на ХАМАС и другие вооруженные группировки.

В декабре прошлого года Южноафриканская республика подала иск против Израиля в Международный суд за предполагаемое нарушение Конвенции о геноциде. В январе его судьи приказали Израилю обеспечить, чтобы его войска не совершали актов геноцида. Суд еще не вынес решения по сути дела — имел ли место геноцид в секторе Газа.

Франциск ранее не описывал ситуацию в Газе как геноцид публично. Но в прошлом году он оказался в центре неприятного скандала после встречи с группой палестинцев в Ватикане, которые настаивали, что он использовал слово «геноцид» в частной беседе с ними, в то время как Ватикан заявил, что он этого не делал.

На прошлой неделе Франциск встретился в Ватикане с делегацией бывших израильских заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, которые выступают за освобождение членов семей и других лиц, которые все еще находятся в анклаве в плену у палестинских группировок.

Ранее сообщалось, что Турция закрыла небо для президента Израиля.

Напомним, в июне 2024 года Папа римский Франциск призвал Израиль и ХАМАС немедленно принять предложения о прекращении огня и освобождении заложников.