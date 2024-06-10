13:35, 10 Июнь 2024 | GMT +6
Папа римский призвал Израиль и ХАМАС срочно договориться
Папа римский Франциск призвал Израиль и ХАМАС немедленно принять предложения о прекращении огня и освобождении заложников, передает агентство Kazinform со ссылкой на Euronews.
Он попросил срочно доставить гуманитарную помощь палестинцам в Газе, поблагодарив Иорданию, которая проведет конференцию по гуманитарной помощи на следующей неделе.
Понтифик выразил надежду, что обе стороны примут предложение о прекращении огня, хотя и признал, что переговоры идут нелегко.
Он также упомянул Мьянму, попросив верующих не забывать молиться за мир в этой стране.