Папа римский призвал Израиль и ХАМАС срочно договориться

Папа римский Франциск призвал Израиль и ХАМАС немедленно принять предложения о прекращении огня и освобождении заложников, передает агентство Kazinform со ссылкой на Euronews.

Он попросил срочно доставить гуманитарную помощь палестинцам в Газе, поблагодарив Иорданию, которая проведет конференцию по гуманитарной помощи на следующей неделе.

Понтифик выразил надежду, что обе стороны примут предложение о прекращении огня, хотя и признал, что переговоры идут нелегко.

Он также упомянул Мьянму, попросив верующих не забывать молиться за мир в этой стране.