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    13:35, 10 Июнь 2024 | GMT +6

    Папа римский призвал Израиль и ХАМАС срочно договориться

    Папа Римский Франциск
    vaticannews.va

    Папа римский Франциск призвал Израиль и ХАМАС немедленно принять предложения о прекращении огня и освобождении заложников, передает агентство Kazinform со ссылкой на Euronews.

    Он попросил срочно доставить гуманитарную помощь палестинцам в Газе, поблагодарив Иорданию, которая проведет конференцию по гуманитарной помощи на следующей неделе.

    Понтифик выразил надежду, что обе стороны примут предложение о прекращении огня, хотя и признал, что переговоры идут нелегко.

    Он также упомянул Мьянму, попросив верующих не забывать молиться за мир в этой стране.

    Теги:
    сектор Газа Религия Палестино-израильский конфликт Гуманитарная помощь Папа Римский Мировые новости ХАМАС Израиль
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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