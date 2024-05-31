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    10:50, 31 Май 2024 | GMT +6

    Память жертв политических репрессий и голода почтили в Алматы

    репрессии
    Фото: акимат г. Алматы

    31 мая, в День памяти жертв политических репрессий и голода, в Алматы прошла церемония возложения цветов к памятнику жертвам голода 1931-1933 годов, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Мероприятие состоялось в сквере «Карагайлы» с участием акима города Ерболата Досаева. На церемонии выступили руководители Казахстанской ассоциации жертв массовых политических репрессий, историко-просветительского общества Казахстана «Адилет» и Райхан Шанина, внучка одного из основателей казахского театрального искусства Жумата Шанина, репрессированного в 1938 году.

    акимат г. Алматы
    Фото: акимат г. Алматы

    В возложении также приняли участие потомки репрессированых, общественность города, участники декабрьских событий 1986 года и представители молодежных организаций.

    Участники почтили память репрессированных минутой молчания и возложили цветы к памятнику.

    акимат г. Алматы
    Фото: акимат г. Алматы

    День памяти жертв политических репрессий и голода отмечается в Казахстане с 1997 года. От репрессий первой половины прошлого века пострадали более 100 тысяч человек, свыше 25 тысяч были расстреляны, среди них видные деятели науки и культуры Казахстана – Ахмет Байтурсынов, Алихан Бокейханов, Мыржакып Дулатов, Мухамеджан Тынышпаев, Магжан Жумабаев, Сакен Сейфуллин и другие.

    акимат г. Алматы
    Фото: акимат г. Алматы

    В этот день в городе проходят различные памятные мероприятия, в том числе конференции, круглые столы, историко-просветительские лекции, театрализованные представления, фото - и книжные выставки в библиотеках, встречи молодежи с представителями интеллигенции.

    Ежегодно 31 мая в Казахстане вспоминают  жертв политических репрессий. 

    Президент РК Касым-Жомарт Токаев отметил, что государство уделяет значительное внимание восстановлению исторической справедливости в отношении невинно пострадавших от репрессий, скрупулезному и объективному изучению мрачных страниц истории. 

    Теги:
    Память День памяти жертв политических репрессий История Казахстана Алматы
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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