Память жертв политических репрессий и голода почтили в Алматы

31 мая, в День памяти жертв политических репрессий и голода, в Алматы прошла церемония возложения цветов к памятнику жертвам голода 1931-1933 годов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Мероприятие состоялось в сквере «Карагайлы» с участием акима города Ерболата Досаева. На церемонии выступили руководители Казахстанской ассоциации жертв массовых политических репрессий, историко-просветительского общества Казахстана «Адилет» и Райхан Шанина, внучка одного из основателей казахского театрального искусства Жумата Шанина, репрессированного в 1938 году.

Фото: акимат г. Алматы

В возложении также приняли участие потомки репрессированых, общественность города, участники декабрьских событий 1986 года и представители молодежных организаций.

Участники почтили память репрессированных минутой молчания и возложили цветы к памятнику.

Фото: акимат г. Алматы

День памяти жертв политических репрессий и голода отмечается в Казахстане с 1997 года. От репрессий первой половины прошлого века пострадали более 100 тысяч человек, свыше 25 тысяч были расстреляны, среди них видные деятели науки и культуры Казахстана – Ахмет Байтурсынов, Алихан Бокейханов, Мыржакып Дулатов, Мухамеджан Тынышпаев, Магжан Жумабаев, Сакен Сейфуллин и другие.

Фото: акимат г. Алматы

В этот день в городе проходят различные памятные мероприятия, в том числе конференции, круглые столы, историко-просветительские лекции, театрализованные представления, фото - и книжные выставки в библиотеках, встречи молодежи с представителями интеллигенции.

Ежегодно 31 мая в Казахстане вспоминают жертв политических репрессий.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев отметил, что государство уделяет значительное внимание восстановлению исторической справедливости в отношении невинно пострадавших от репрессий, скрупулезному и объективному изучению мрачных страниц истории.