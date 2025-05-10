Пакистан заявил о ракетном обстреле Индией своих авиабаз и пригрозил «ответить»
Пакистан обвинил Индию в ракетной атаке, в ходе которой индийские ВВС запустили в сторону границы шесть баллистических ракет, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.
Согласно официального представителя армии Ахмеда Шарифа Чаудри, которое цитирует агентство Reuters, ракеты были запущены из индийского города Адампура, их целью были несколько авиабаз на территории Пакистана, в том числе Нур Хан, которая находится в Равалпинди, в 10 км от столицы Исламабада. Объекты пакистанских ВВС не пострадали, утверждает Чаудри.
Пять из шести ракет, согласно его утверждению, были сбиты над территорией Индии в штате Пенджаб.
Индия теперь «должна ждать нашего ответа», приводит Reuters заявление Чоудри.
Индия пока не комментировала эти сообщения.
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