Пакистан заявил о ракетном обстреле Индией своих авиабаз и пригрозил «ответить»

Согласно официального представителя армии Ахмеда Шарифа Чаудри, которое цитирует агентство Reuters, ракеты были запущены из индийского города Адампура, их целью были несколько авиабаз на территории Пакистана, в том числе Нур Хан, которая находится в Равалпинди, в 10 км от столицы Исламабада. Объекты пакистанских ВВС не пострадали, утверждает Чаудри.

Пять из шести ракет, согласно его утверждению, были сбиты над территорией Индии в штате Пенджаб.

Индия теперь «должна ждать нашего ответа», приводит Reuters заявление Чоудри.

Индия пока не комментировала эти сообщения.

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