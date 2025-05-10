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    07:38, 10 Май 2025 | GMT +5

    Пакистан заявил о ракетном обстреле Индией своих авиабаз и пригрозил «ответить»

    Пакистан обвинил Индию в ракетной атаке, в ходе которой индийские ВВС запустили в сторону границы шесть баллистических ракет, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.

    Власти Пакистана обвинили Иран в нарушении воздушного пространства
    Фото: aa.com.tr

    Согласно официального представителя армии Ахмеда Шарифа Чаудри, которое цитирует агентство Reuters, ракеты были запущены из индийского города Адампура, их целью были несколько авиабаз на территории Пакистана, в том числе Нур Хан, которая находится в Равалпинди, в 10 км от столицы Исламабада. Объекты пакистанских ВВС не пострадали, утверждает Чаудри.

    Пять из шести ракет, согласно его утверждению, были сбиты над территорией Индии в штате Пенджаб.

    Индия теперь «должна ждать нашего ответа», приводит Reuters заявление Чоудри.

    Индия пока не комментировала эти сообщения.

    Ранее Индия и Пакистан вновь обстреляли друг друга в Кашмире.

    Обзор ситуации между Дели и Исламабадом — в материале корреспондента агентства Kazinform.

    Авиакомпания Air Astana сообщила об изменениях в расписании рейсов в/из Индии.

    Теги:
    Пакистан Индия Мировые новости Конфликт
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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