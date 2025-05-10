Индия и Пакистан вновь обстреляли друг друга в Кашмире

Как сообщил представитель полиции Адиль Ахмад, в пакистанской части Кашмира погибли как минимум четверо, еще 12 получили ранения. По словам местных жителей, обстрел продолжался до раннего утра пятницы.

— Мы привыкли слышать перестрелки между Пакистаном и Индией на линии контроля, но прошлой ночью все было по-другому, — сказал житель приграничной деревни Чакоти Мохаммад Шакил, житель деревни Чакоти.

В свою очередь индийские военные утверждают, что пакистанские войска открыли огонь по их позициям из артиллерии, минометов и автоматического оружия. В полиции сообщили, что в регионе Ури была убита одна женщина. Еще двое гражданских лиц получили ранения. Таким образом на подконтрольной Индии территории число погибших мирных жителей увеличилось до 17 со среды.

22 апреля пакистанские террористы напали на туристов из Индии в Кашмире. 26 человек погибли. Индия обвинила Пакистан в поддержке нападавших, Исламабад это отрицает.

В итоге в среду Нью-Дели объявил о начале операции «Синдур» и нанес авиаудары, как утверждается, по позициям боевиков на пакистанской территории. В Исламабеде заявили, что удары были нанесены по гражданским населенным пунктам и что 31 мирный житель погиб. А также — что их силы сбили пять индийских истребителей.

В четверг обе страны обвинили друг друга в атаках с использованием беспилотников.

Обзор ситуации между Дели и Исламабадом — в материале корреспондента агентства Kazinform.

Ранее авиакомпания Air Astana сообщила об изменениях в расписании рейсов в/из Индии.