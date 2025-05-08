Индия & Пакистан: наступает время большой дипломатии

Ситуация между Дели и Исламабадом все время балансирует на грани

В то же время, речь не идет об ответственных за террористическую атаку 22 апреля, в ходе которой были убиты 26 индийских туристов. Индия в этом документе говорит в целом о «террористической инфраструктуре». Напомним, что Дели традиционно обвиняет Исламабад в поддержке нападений на территории Индии, включая Кашмир. Пакистан обычно это отрицает и требует доказательств.

Тем не менее, каждый раз после таких атак происходит обострение ситуации, в ходе которых страны теоретически могут оказаться на грани большой войны. Но все-таки такого развития событий удается избежать. По крайней мере, с 1971 года между Индией и Пакистаном не было больших войн. Однако довольно часто происходили сравнительно небольшие конфликты.

Можно вспомнить Каргилькую войну 1999 года, тогда у Индии и Пакистана уже было ядерное оружие. Тогда группы боевиков при определенной поддержке пакистанских военных заняли часть территории в индийском Кашмире и затем несколько месяцев шли бои, пока не была восстановлена линия границы.

Другой пример это события 2001-2002 года. Тогда после нападения боевиков 13 декабря 2001 года, которых опять же связывали с Пакистаном, на индийский парламент погибло 7 человек. До октября 2002 года стороны балансировали на грани войны, подтянув к границе по полмиллиона солдат. Но затем снова договорились. В 2008 году было нападение на Мумбаи, отели и вокзал. В 2016 году индийцы атаковали лагеря боевиков в пакистанской части Кашмира в ответ на атаку на штаб одной из индийских бригад. В 2019 году террорист-смертник атаковал автобус с индийскими полицейскими, погибло 45 человек. В ответ индийские ВВС нанесли удар по лагерю, который в Дели называли принадлежащим организации Джаиш-и Мухаммад. Затем произошли воздушные бои, был сбит индийский самолет.

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В целом можно говорить о некоторой логике развития событий. Сначала возникает повод, обычно это атака на объекты в Индии, военные или гражданские. Затем стороны делают жесткие заявления, иногда обмениваются ударами, включая авиацию и артиллерию. Потом происходит деэскалация с восстановлением экономических отношений. Конечно, ситуация все время балансирует на грани, но никогда эту грань не переходит.

Военным путем победы никому не добиться

Главным образом это связано с тем, что после последней, третьей по счету индо-пакистанской войны, которая произошла в 1971 году, стало очевидно, что обычным военным путем невозможно добиться победы одной из сторон. В 1998 году обе страны получили ядерное оружие, по некоторым данным, они имеют около 300 боеголовок. Соответственно, в заявлениях периодически появляется упоминание о его наличии.

Так и в этот раз, пакистанский министр обороны Хаваджа Мухаммад Асиф заявил, что на планете никто не выживет, если победит Индия. По его словам, в случае угрозы существованию страны «живых не останется на всей планете». Это, конечно, самое радикальное из возможных заявлений, потому что Асиф намекает на ядерную войну чуть ли не в мировом масштабе.

В некоторой степени это можно объяснить стрессом, в котором находится данный министр. Но скорее это такая необычная форма привлечения внимания к наличию у Пакистана ядерного оружия. В то время как радикальность этого высказывания связана с тем, что Исламабад ощущает некоторый дискомфорт по сравнению с прошлыми временами, когда ему приходилось конфликтовать с Дели.

Дело здесь может быть обусловлено тем, что Индия перекрыла реку Инд и тем самым впервые нарушила соглашение от 1960 года о регулировании ее стока. Это соглашение не нарушалось во время двух войн, 1965 и 1971 годов. И вот теперь после убийства туристов 22 апреля индийцы пошли на такой шаг, что ставит Пакистан в критическое положение, из которого нет очевидного выхода.

Сложность в том, что экономика страны критически зависит от реки Инд и других рек, которые поступают с территории Индии. 45% населения заняты в сельском хозяйстве. Здесь стоит отметить, что Пакистан перенаселен. В 1947 году на его нынешней территории проживало 37 млн человек, сегодня уже 240 млн человек. На фоне засухи перекрытие вод реки в период весенних работ грозит серьезными проблемами. При этом военным способом Пакистан не может решить этот вопрос, его армия не справится с индийской и не сможет взять под контроль хотя бы плотину Баглихар на реке Ченаб, притоке Инда.

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Безусловно, что полностью воду нельзя остановить, есть еще другие притоки. Кроме того, плотина Баглихар может накапливать воду, но до определенного предела. Проблема в том, что Дели теперь может разрабатывать проекты отвода вод Инда. В среднесрочной перспективе это грозит Пакистану очень большими трудностями с обеспечением своего населения. Правда, здесь стоит упомянуть, что и многие реки Индии поступают из Китая, например, Брахмапутра, крупнейший приток Ганга.

Большой войны не будет

Так что Индия своими действиями поставила Пакистан в сложное положение. Во многом это связано с доктриной «активной обороны», которая развивается при премьерстве Нарендры Моди. Она предусматривает все более решительные меры в ответ на атаки боевиков. В 2016 году индийский спецназ совершил бросок на пакистанскую территорию и уничтожил лагерь одной из организаций вместе с пакистанскими военными. В 2019 году Индия применяла авиацию для бомбовых ударов, пакистанцы тогда сбили пару индийских самолетов. В этот раз он перекрыл воду главной для Пакистана реки.

Характерно, что тот же министр обороны Асиф утром 7 мая заявил, что «если Индия отступит, мы определенно прекратим эту напряженность». После шокировавших весь мир слов о всеобщем уничтожении это уже звучит практически примиряюще. Такое возможно, если страна не готова к продолжению эскалации и уж точно не собирается вступать в большую войну.

В данном случае для обеих сторон важно, чтобы они в лучшем восточном стиле сохранили лицо. Индия нанесла удар, но заявила, что не будет стремиться к эскалации. Пакистан ответил, но также без линии на дальнейшую эскалацию, имеется ввиду на деле, а не на словах. Затем последовали более примиряющие заявления.

Так что большой войны, похоже, не будет. Но еще какое-то время продлится эффект от подъема патриотических настроений, что может быть даже полезно, например, для внутриполитической повестки дня, что актуально и для индийских, и для пакистанских властей.

Конечно, все будет зависеть от того, сколько продлится период напряженности на границы. Это будет несколько месяцев, как во время Каргильской войны 1999 года или во время конфликта 2019 года. Возможно, что он будет продолжаться всего несколько недель, потому что в современном мире с такой неопределенностью в состоянии мировой экономики, нельзя позволить себе роскошь слишком длительного противостояния, как это было в прошлые разы.

Вот здесь как раз наступит время большой дипломатии, стоит ожидать участия разных стран, особенно США и Китая. У каждой из этих стран свои причины, но в целом они сходятся в общем нежелании возникновения новых точек напряженности.

Для нас в Центральной Азии возможный конфликт между Индией и Пакистаном существенно ограничит наши возможности по экономическому взаимодействию с Южной Азией. Многие проекты тогда станут слишком неопределенными. Поэтому будем полагать, что стороны смогут договориться достаточно быстро.

Ранее мы писали, что высока вероятность, что резкое обострение отношений между Индией и Пакистаном из-за теракта в Кашмире повторит события 2019 года, когда после сравнительно небольшого обмена ударами ситуация между странами стабилизировалась