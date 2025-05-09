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    20:42, 08 Май 2025 | GMT +5

    Air Astana обновила расписание рейсов в Индию

    Авиакомпания Air Astana сообщила об изменениях в расписании рейсов в/из Индии, передает агентство Kazinform.

    самолет, авиация
    Фото: freepik

    Авиакомпания Air Astana продолжит выполнять рейсы KC 291/292 по маршруту Алматы — Мумбаи — Алматы трижды в неделю — по средам, четвергам и воскресеньям. Полеты будут осуществляться по более продолжительному альтернативному маршруту на воздушных судах Airbus A320 и Airbus A321LR.

    С 9 по 18 мая регулярные рейсы KC 907/908 и KC 963/964 по маршруту Алматы — Дели — Алматы будут отменены.

    Как сообщили в авиакомпании, пассажирам отмененных рейсов будет предложен полный возврат стоимости билетов, а также бесплатное перебронирование на другие даты.

    — Авиакомпания планирует выполнить три репатриационных рейса по маршруту Алматы — Дели — Алматы для возвращения на родину граждан Казахстана, а также других пассажиров Air Astana. Мы внимательно следим за развитием ситуации и будем своевременно информировать пассажиров обо всех изменениях. Безопасность — наш главный приоритет, — говорится в сообщении.

    Напомним, в ночь на 7 мая Индия нанесла удар по территории пакистанского Кашмира. Власти страны заявили, что цели не имели отношения к военным объектам и были связаны с боевиками, ответственными за недавние атаки на индийскую часть Кашмира.

    Сколько казахстанцев находятся сегодня в Индии и Пакистане, и стоит ли вопрос об их эвакуации в связи с военным конфликтом — читайте в материале агентства Kazinform.

    Теги:
    Самолет Эйр Астана Индия Алматы Задержка и отмена авиарейсов
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
    Автор
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