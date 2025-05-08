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    12:05, 08 Май 2025 | GMT +5

    Вопрос об эвакуации казахстанцев не стоит: МИД о конфликте между Индией и Пакистаном

    Сколько казахстанцев находятся сегодня в Индии и Пакистане, и стоит ли вопрос об их эвакуации в связи с военным конфликтом, ответил первый заместитель министра иностранных дел РК Акан Рахметуллин, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Министерство иностранных дел Казахстана, МИД, Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі, ҚРС
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    По его словам, граждане Казахстана есть в обеих странах.

    — Насколько я знаю, в Пакистане больше, чем в Индии. Это именно те граждане, о которых мы знаем, те, кто находится на консульском учете в посольстве. Они на постоянной связи с нашим посольством. На данный момент поскольку там нет полноценной войны, были отдельные удары по приграничным территориям, поэтому сейчас вопрос об эвакуации не стоит, — сообщил замминистра.

    Он также ответил на вопрос о том, как военный конфликт может повлиять на Казахстан.

    — Я думаю, конечно, отразится, но не до такой степени, потому что у нас южные маршруты не настолько развиты через Индию, Пакистан. Я все-таки надеюсь, что этот конфликт будет решен мирным путем, дипломатическим путем, — прокомментировал А. Рахметуллин.

    Ранее Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Пакистан в Казахстане Науман Башир Бхатти высказался о текущей ситуации в Джамму и Кашмире.

    В Посольстве Индии в Казахстане также озвучили официальную позицию страны по конфликту с Пакистаном.

    Об исторических причинах конфликта между Индией и Пакистаном и кому выгоден конфликт, читайте в материале Kazinform.

    Теги:
    Казахстанцы Казахстан Пакистан Индия МИД РК Конфликт
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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