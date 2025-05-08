Вопрос об эвакуации казахстанцев не стоит: МИД о конфликте между Индией и Пакистаном

По его словам, граждане Казахстана есть в обеих странах.

— Насколько я знаю, в Пакистане больше, чем в Индии. Это именно те граждане, о которых мы знаем, те, кто находится на консульском учете в посольстве. Они на постоянной связи с нашим посольством. На данный момент поскольку там нет полноценной войны, были отдельные удары по приграничным территориям, поэтому сейчас вопрос об эвакуации не стоит, — сообщил замминистра.

Он также ответил на вопрос о том, как военный конфликт может повлиять на Казахстан.

— Я думаю, конечно, отразится, но не до такой степени, потому что у нас южные маршруты не настолько развиты через Индию, Пакистан. Я все-таки надеюсь, что этот конфликт будет решен мирным путем, дипломатическим путем, — прокомментировал А. Рахметуллин.

Ранее Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Пакистан в Казахстане Науман Башир Бхатти высказался о текущей ситуации в Джамму и Кашмире.

В Посольстве Индии в Казахстане также озвучили официальную позицию страны по конфликту с Пакистаном.

Об исторических причинах конфликта между Индией и Пакистаном и кому выгоден конфликт, читайте в материале Kazinform.