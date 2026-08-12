Пакистан осудил атаку хуситов на судно в Красном море

Новый инцидент в районе одного из ключевых морских маршрутов мира усилил опасения за безопасность судоходства на фоне сохраняющейся напряженности вокруг Ормузского пролива, передает собственный корреспондент агентства Kazinform на Ближнем Востоке.

Пакистан осудил атаку йеменских хуситов на коммерческое судно «Тихама» (Tihamah) в районе Баб-эль-Мандебского пролива, в результате которой погибли три гражданина страны. Еще один пакистанец получил ранения, сообщил в среду министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар.

— Пакистан решительно осуждает нападение хуситов на невоенное коммерческое судно. Подобные атаки угрожают жизням невинных людей, нарушают международное право и представляют серьезную угрозу свободе судоходства, морской безопасности и безопасности коммерческих перевозок в Красном море, — заявил глава пакистанского МИД.

Исламабад поддерживает контакты с властями Саудовской Аравии и международно-признанным правительством Йемена для выяснения обстоятельств произошедшего. Посольству Пакистана в Эр-Рияде поручено содействовать возвращению тел погибших на родину и оказанию помощи пострадавшему.

I have learnt with deep concern about the unfortunate incident involving an attack on a commercial vessel in the Red Sea. According to the information available so far, three Pakistani nationals have lost their lives and one has sustained injuries in the incident. We extend our… — Ishaq Dar (@MIshaqDar50) August 12, 2026

Атака произошла во вторник у побережья Йемена в Баб-эль-Мандебском проливе. По версии министерства транспорта международно-признанного правительства Йемена, грузовое судно «Тихама» подверглось трем последовательным ударам баллистическими ракетами, в результате чего на борту возник пожар.

Йеменская сторона сообщила о гибели четырех членов экипажа — трех граждан Пакистана и одного гражданина Индонезии. Еще четыре моряка получили ранения. Береговая охрана Йемена позднее также сообщила о гибели двух участников спасательной операции.

Yemen’s coastguard on Tuesday said strikes by Houthis on a cargo vessel killed at least six people, including three Pakistani nationals and one Indonesian national, near the Bab al-Mandeb Strait off the country’s coast.



The coastguard from Yemen’s internationally recognised… pic.twitter.com/QneD9BuVs8 — TRT World (@trtworld) August 12, 2026

Хуситы напрямую не заявляли об атаке на судно «Тихама». Подконтрольное движению «Ансар Аллах» информационное агентство Saba сообщило об ударе по саудовскому судну в Баб-эль-Мандебском проливе, которое, по утверждению хуситов, перевозило военное оборудование. Название судна при этом не приводится.

Как сообщает Reuters, если гибель моряков на судно «Тихам» в результате атаки хуситов будет окончательно подтверждена, это станет первым случаем гибели членов экипажа торгового судна от их ударов с начала нынешней войны вокруг Ирана.

Two competing accounts have emerged over what Houthi forces and loyalists reportedly struck near the Bab al-Mandab Strait. The vessel has been identified as TIHAMAH, IMO 1031329.



Houthi military media @MMY1444 claimed that its forces targeted a Saudi vessel transporting military… https://t.co/aEJ6bgt6N0 pic.twitter.com/4Kl3740MqR — Basha باشا (@BashaReport) August 11, 2026

Инцидент произошел на фоне роста рисков сразу на двух важнейших морских маршрутах. Баб-эль-Мандебский пролив соединяет Красное море с Аденским заливом и является одним из основных путей между Азией и Европой через Суэцкий канал.

Одновременно судоходство через Ормузский пролив остается ограниченным из-за противостояния Ирана и США.

По данным аналитической компании Kpler, на прошлой неделе через Баб-эль-Мандебский пролив проходили в среднем 32 судна в сутки сравнительно с примерно 50 суднами до усиления ограничений на морских маршрутах.

Напряженность вокруг пролива усилилась и из-за возобновления боевых действий внутри Йемена. В последние дни хуситы наносили удары по контролируемому правительственными силами портовому городу Моха, а также по провинциям Мариб и Хадрамаут.

Ранее хуситы объявили о намерении установить морскую блокаду Саудовской Аравии в Красном море.