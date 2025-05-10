Пакистан объявил о начале масштабной военной операции против Индии — СМИ

Позднее сообщение о начале операции появилось и в аккаунте правительства Пакистана в Х.

По информации источников издания, в рамках операции пакистанская армия планирует поразить многочисленные стратегические цели на территории Индии. Издание заявляет об уничтожении склада сверхзвуковых ракет BrahMos, которые производит совместное индийско-российское предприятие.

Также, по информации источников издания, в ходе начавшейся операции Пакистан нанес удары по индийским авиабазам Удхампур и Патханкот, штаб-квартире армейской бригады и крупному военному складу.

За несколько часов до того армия Пакистана заявила о ракетной атаке на свои авиабазы со стороны Индии и пригрозила ответными мерами. Одна из баз, Нур Хан, находится в Равалпинди, в 10 км от столицы Исламабада. После этого воздушное пространство над всей страной было закрыто до полудня 10 мая по местному времени.

Индийские СМИ, в частности, газета Times of India, пока не сообщают об ударах, подтверждающих информацию Geo TV. Также индийские власти ранее не комментировали сообщения об ударе по пакистанским авиабазам.

Ранее Индия и Пакистан вновь обстреляли друг друга в Кашмире.

Обзор ситуации между Дели и Исламабадом — в материале корреспондента агентства Kazinform.

Авиакомпания Air Astana сообщила об изменениях в расписании рейсов в/из Индии.