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    08:58, 10 Май 2025 | GMT +5

    Пакистан объявил о начале масштабной военной операции против Индии — СМИ

    Пакистан начал крупномасштабную военную операцию под названием «Баньян-уль-Марсус» («Прочная стена»). Об этом сообщает пакистанский канал Geo TV ссылаясь на источники в органах безопасности, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.

    F-16 из ВВС Пакистана
    Фото: Wikimedia

    Позднее сообщение о начале операции появилось и в аккаунте правительства Пакистана в Х.

    По информации источников издания, в рамках операции пакистанская армия планирует поразить многочисленные стратегические цели на территории Индии. Издание заявляет об уничтожении склада сверхзвуковых ракет BrahMos, которые производит совместное индийско-российское предприятие.

    Также, по информации источников издания, в ходе начавшейся операции Пакистан нанес удары по индийским авиабазам Удхампур и Патханкот, штаб-квартире армейской бригады и крупному военному складу.

    За несколько часов до того армия Пакистана заявила о ракетной атаке на свои авиабазы со стороны Индии и пригрозила ответными мерами. Одна из баз, Нур Хан, находится в Равалпинди, в 10 км от столицы Исламабада. После этого воздушное пространство над всей страной было закрыто до полудня 10 мая по местному времени.

    Индийские СМИ, в частности, газета Times of India, пока не сообщают об ударах, подтверждающих информацию Geo TV. Также индийские власти ранее не комментировали сообщения об ударе по пакистанским авиабазам.

    Ранее Индия и Пакистан вновь обстреляли друг друга в Кашмире.

    Обзор ситуации между Дели и Исламабадом — в материале корреспондента агентства Kazinform.

    Авиакомпания Air Astana сообщила об изменениях в расписании рейсов в/из Индии.

    Теги:
    Пакистан Индия Мировые новости Конфликт
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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