Пакистан атаковал территорию Афганистана, погибли десятки человек

Официального комментария из Исламабада пока нет, однако пакистанские военные подтвердили факт авиаударов, пишет местная пресса.

Обстановка между двумя соседними странами стремительно накаляется. В октябре уже происходили тяжелые столкновения: после обвинений в терактах в Кабуле талибы атаковали пакистанские пограничные посты, что привело к масштабным боевым действиям.

Пакистан продолжает утверждать, что Кабул укрывает членов пакистанского движения Талибан, связанного с серией терактов на территории Пакистана. Афганские власти это отвергают.

Новые удары последовали после двух терактов в самом Пакистане. В середине ноября террорист-смертник в Исламабаде убил 12 человек. Накануне в другом пакистанском городе — Пешаваре — погибли трое военных. После этого министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что Исламабад будет наносить удары по целям в Афганистане. Кабул пообещал ответить. По словам Муджахида, защита собственного неба, территории и граждан — «законное право» страны, и талибы «дадут необходимый ответ в подходящий момент».