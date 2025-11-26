Пакистан атаковал территорию Афганистана, погибли десятки человек
Пакистанские ВВС нанесли удары по территории Афганистана: атаки прошли сразу в трех восточных провинциях и привели к гибели десяти мирных жителей. Об этом сообщил пресс-секретарь правящего в Афганистане движения Талибан Сабихуллах Муджахид на платформе X, передает агентство Kazinform со ссылкой на BILD.
Официального комментария из Исламабада пока нет, однако пакистанские военные подтвердили факт авиаударов, пишет местная пресса.
Обстановка между двумя соседними странами стремительно накаляется. В октябре уже происходили тяжелые столкновения: после обвинений в терактах в Кабуле талибы атаковали пакистанские пограничные посты, что привело к масштабным боевым действиям.
Пакистан продолжает утверждать, что Кабул укрывает членов пакистанского движения Талибан, связанного с серией терактов на территории Пакистана. Афганские власти это отвергают.
Новые удары последовали после двух терактов в самом Пакистане. В середине ноября террорист-смертник в Исламабаде убил 12 человек. Накануне в другом пакистанском городе — Пешаваре — погибли трое военных. После этого министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что Исламабад будет наносить удары по целям в Афганистане. Кабул пообещал ответить. По словам Муджахида, защита собственного неба, территории и граждан — «законное право» страны, и талибы «дадут необходимый ответ в подходящий момент».