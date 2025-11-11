Взрыв у здания суда в Исламабаде: 12 погибших, десятки пострадавших

По словам министра внутренних дел Пакистана Мохсина Накви, в результате теракта погибли не менее 12 человек и 27 получили ранения.

Выступая перед журналистами, Накви сообщил, что террорист-смертник пытался войти в здание суда, однако, не сумев проникнуть внутрь, атаковал полицейский автомобиль.

Министр добавил, что премьер-министр Шахбаз Шариф поручил обеспечить пострадавшим медицинское лечение, а приоритетом правоохранительных органов станет установление личности нападавшего.

— Те, кто стоит за нападением на суд, будут разоблачены. У сегодняшнего теракта много звеньев; собранные доказательства будут обнародованы в ближайшее время, — заявил глава МВД

Он также отметил, что взрыв несет множество посланий, и если окажется, что к нему причастны иностранные силы, это не останется без ответа.

По словам министра, смертник находился на месте происшествия от 10 до 15 минут, выжидая возможность попасть в здание. Он привел в действие взрывное устройство в тот момент, когда рядом остановился полицейский автомобиль.

Первоначальные сообщения полиции утверждали, что взрыв произошел в припаркованном автомобиле у здания суда. Среди пострадавших оказались истцы и адвокаты. После взрыва здание суда было эвакуировано, люди выводились через запасной выход, а судебные заседания приостановлены.

На место происшествия вскоре прибыли заместитель инспектора полиции Исламабада, главный комиссар и судебно-криминалистическая группа. Спасательные службы и правоохранители доставили погибших и раненых в больницу. В столичной больнице PIMS был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

