    04:45, 11 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Взрыв произошел в оживленной части Нью-Дели: есть погибшие

    На светофоре в оживленной части Нью-Дели вечером в понедельник взорвалась машина. Есть погибшие и раненые, передает агентство Kazinform со ссылкой на Euronews.

    Взрыв в Нью-Дели
    Фото: x.com/arabnews

    По данным телеканала, растет число жертв в результате взрыва автомобиля в центре индийской столицы, на вечер понедельника сообщалась о 9 погибших и 20 с лишним раненых.

    Инцидент произошел близ станции метро и исторического комплекса Лал Кила в старой части Нью-Дели. Ситуацию оценивают сотрудники антитеррористического отряда и специального подразделения полиции, они изучают все версии, включая теракт.

    Известно, что взрыв произошел в медленно двигавшемся автомобиле, который остановился у светофора около 18:40 по местному времени. В результате загорелись шесть машин и три моторикши.

    Отмечается, что трагедия в Нью- Дели разыгралась через несколько часов после того, как в Фаридабаде (штат Харьяна) был обнаружен большой тайник с взрывчатыми веществами, а также оружием. Все это полиция связывает с активностью исламистских группировок.

    Ранее мощный взрыв произошел на заводе в США. Сообщалось, что есть пропавшие без вести. Местные власти тогда призвали жителей избегать близлежащих районов. 

    Теги:
    Теракт Индия Мировые новости
    Алина Хан
    Алина Хан
    Автор
