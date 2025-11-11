Взрыв произошел в оживленной части Нью-Дели: есть погибшие

По данным телеканала, растет число жертв в результате взрыва автомобиля в центре индийской столицы, на вечер понедельника сообщалась о 9 погибших и 20 с лишним раненых.

Инцидент произошел близ станции метро и исторического комплекса Лал Кила в старой части Нью-Дели. Ситуацию оценивают сотрудники антитеррористического отряда и специального подразделения полиции, они изучают все версии, включая теракт.

Известно, что взрыв произошел в медленно двигавшемся автомобиле, который остановился у светофора около 18:40 по местному времени. В результате загорелись шесть машин и три моторикши.

Отмечается, что трагедия в Нью- Дели разыгралась через несколько часов после того, как в Фаридабаде (штат Харьяна) был обнаружен большой тайник с взрывчатыми веществами, а также оружием. Все это полиция связывает с активностью исламистских группировок.

