Пакет предложений по реформированию системы госаудита представил Главе государства Алихан Смаилов

Глава государства принял председателя Высшей аудиторской палаты Алихана Смаилова. Касым-Жомарту Токаеву были представлены итоги деятельности Высшей аудиторской палаты за II квартал текущего года, передает агентство Kazinform ссылкой на Акорду.

В частности, аудиторскими проверками были охвачены транспортная сфера с акцентом на железнодорожную отрасль, бюджеты областей Абай, Жетысу, Улытау и Алматинской области, а также сфера обеспечения казахстанцев лекарствами. В результате аудита 73 объектов и средств на сумму свыше 2,9 трлн тенге выявлены финансовые нарушения более чем на 39 млрд тенге.

Как сообщил Алихан Смаилов, для устранения недостатков выработаны предложения по развитию транспортной сферы, реализации бюджетных инвестиционных проектов и пересмотру механизма господдержки отечественных производителей фармацевтической продукции.

Президенту также был представлен пакет предложений по реформированию системы государственного аудита.

Кроме того, Главе государства доложено об аудиторских мероприятиях, которые будут проведены во II полугодии текущего года. Они затронут деятельность Назарбаев Университета и АО «НК «КазМунайГаз», судебную систему, а также отдельные направления в сельском хозяйстве, обрабатывающей промышленности и строительстве.

Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить неукоснительный контроль за использованием бюджетных средств и государственных активов, а также акцентировал внимание на дальнейшем повышении эффективности системы госаудита в целом.

Напомним, новые меры государственной поддержки субъектов внутренней торговли разработаны и утверждены в Казахстане в рамках исполнения предписания Высшей аудиторской палаты.

Второй по счету государственный аудит сферы здравоохранения охватил средства и активы на 3,8 трлн тенге. Проверки затронули 13 организаций.

Председатель Высшей аудиторской палаты РК Алихан Смаилов провел заседание по итогам аудита эффективности Минздрава и его подведомственных организаций в части обеспечения граждан лекарствами и медизделиями. На совместном заседании Парламента он заявил о неэффективности расходования госсредств. По его словам, некоторые государственные органы реализуют проекты, которые выходят за пределы их компетенции.