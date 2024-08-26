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    09:16, 26 Август 2024 | GMT +6

    Новый механизм господдержки субъектов внутренней торговли запустят в Казахстане

    документы
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    Новые меры государственной поддержки субъектов внутренней торговли разработаны и утверждены в Казахстане в рамках исполнения предписания Высшей аудиторской палаты, передает агентство Kazinform.

    Как сообщили в пресс-службе Высшей аудиторской палаты, в этом году проведен госаудит деятельности Министерства торговли и интеграции и его подведомственных организаций. В рамках него было выявлено, что одной из причин, сдерживающих дальнейшее развитие торговой инфраструктуры в республике, являются ограниченные возможности бизнеса по инвестированию в этом направлении. В этой связи Министерству торговли и интеграции было поручено определить конкретные механизмы повышения финансового потенциала субъектов предпринимательства.

    В результате приказом министра от 21 июня утверждены Правила оказания мер господдержки субъектам бизнеса в областивнутренней торговли, которые направлены настимулирование мероприятий по формированию современной торговой инфраструктуры.

    На первом этапе государством на это направление выделено 4 млрд тенге.

    Финансирование через фонд «Даму» планируется начать в октябре. 

    Также предусмотрены встречные обязательства для получателей господдержки по размещению продовольственных и непродовольственных товаров отечественного производства в торговых местах. Это дополнительно расширит доступ казахстанских товаропроизводителей к каналам сбыта продукции.

    Теги:
    Бизнес Торговля Другие государственные органы Минторговли и интеграции Экономика Госаудит
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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