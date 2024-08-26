Новый механизм господдержки субъектов внутренней торговли запустят в Казахстане

Новые меры государственной поддержки субъектов внутренней торговли разработаны и утверждены в Казахстане в рамках исполнения предписания Высшей аудиторской палаты, передает агентство Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе Высшей аудиторской палаты, в этом году проведен госаудит деятельности Министерства торговли и интеграции и его подведомственных организаций. В рамках него было выявлено, что одной из причин, сдерживающих дальнейшее развитие торговой инфраструктуры в республике, являются ограниченные возможности бизнеса по инвестированию в этом направлении. В этой связи Министерству торговли и интеграции было поручено определить конкретные механизмы повышения финансового потенциала субъектов предпринимательства.



В результате приказом министра от 21 июня утверждены Правила оказания мер господдержки субъектам бизнеса в областивнутренней торговли, которые направлены настимулирование мероприятий по формированию современной торговой инфраструктуры.



На первом этапе государством на это направление выделено 4 млрд тенге.



Финансирование через фонд «Даму» планируется начать в октябре.



Также предусмотрены встречные обязательства для получателей господдержки по размещению продовольственных и непродовольственных товаров отечественного производства в торговых местах. Это дополнительно расширит доступ казахстанских товаропроизводителей к каналам сбыта продукции.