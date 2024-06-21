У госорганов отсутствует ответственность за конечный результат – Алихан Смаилов 

Председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов заявил о неэффективности расходования госсредств. По его словам, некоторые государственные органы реализуют проекты, которые выходят за пределы их компетенции, передает корреспондент агентства Kazinform.

Он напомнил, что администраторам бюджетных программ предоставлена самостоятельность по использованию бюджетных средств, но принимаемые ими решения не всегда эффективны, что возвращает Казахстан к вопросу выстраивания действенных индикаторов и показателей с установлением персональной ответственности за их недостижение.

- Отдельными государственными органами продолжается реализация проектов, выходящих за пределы их компетенции. К примеру, при наличии отраслевых министерств Министерство национальной экономики реализует проекты в сферах культуры, здравоохранения, водоснабжения, водоотведения и автодорожные проекты. Как следствие – риски двойного финансирования и отсутствие ответственности за конечный результат, – заявил Алихан Смаилов на совместном заседании Парламента.

По его словам, объемы выявляемых финансовых нарушений и фактов неэффективного управления государственными ресурсами остаются достаточно высокими. Согласно данным Правительства и результатам проведенных аудитов, сумма неэффективного использования бюджетных средств составила 489 млрд тенге.

Ежегодно Высшая аудиторская палата формирует рекомендации по искоренению предпосылок и профилактики нарушений. За шесть лет из 178 рекомендаций исполнено 65%. Остальные направлены на совершенствование действующего законодательства.