Озвучены меры на случай срыва сроков ремонта БАК в Алматы

Одним из вопросов, который волнует общественность, являются сроки сдачи объекта. По плану, обновленный БАК должен быть сдан к сентябрю 2026 года. Однако подрядчиком для работ по реконструкции выбрали компанию, занимающуюся проектами Сайрана и Большой Алматинки, где были отмечены срывы сроков окончания работ.

В управлении экологии и окружающей среды Алматы в ответ на запрос агентства Kazinform заявили, что строго контролируют ход работ и подрядчик знает, какие последствия для него будет иметь срыв сроков сдачи объекта.

— В случае нарушения сроков выполнения работ, предусмотренных договором, к подрядной организации могут быть применены штрафные санкции в соответствии с условиями договора и законодательством: пеня за каждый день просрочки, штраф в процентах от стоимости работ, возможное внесение в реестр недобросовестных поставщиков (РНП) — если договор будет расторгнут по вине исполнителя. Конкретные меры определяются условиями договора и могут включать иные последствия, вплоть до судебного взыскания убытков, — рассказали в управлении.

Что касается выбора для реконструкции БАК той самой компании, которая «отличилась» на Сайране и Большой Алматинке, то в управлении пояснили, что на момент выбора подрядчика для реализации проекта по «Капитальному ремонту Большого Алматинского канала им. Кунаева с гидротехническими сооружениями» оценка велась по рейтингово-балльной системе, и данная компания оказался лидером.

— Информация о том, что компания находилась в реестре недобросовестных на момент конкурса, отсутствовала, — объяснили в управлении.

Напомним, что протяженность реконструируемого участка БАК на территории Алматы — 23,1 км. Выяснилось, что для финансирования проекта реконструкции понадобилось еще 400 млн тенге.

После завершения капитального ремонта и подписания акта ввода в эксплуатацию, управлением будет подана заявка в РГП «Казводхоз» для запуска воды в БАК.