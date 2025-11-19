Большой Алматинский канал переживает реконструкцию
Большой Алматинский канал был полностью введен в эксплуатацию в начале 1980-х годов. Сегодня этот знаковый гидрологический объект, проходящий по Алматинской области и Алматы, переживает новые времена, по крайней мере на территории мегаполиса, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как известно из архивных документов, строительство Большого Алматинского канала (БАК) заняло 3,5 года, а финансирование проекта составило более 270 млн советских рублей. Инициатором его возведения был лично руководивший на тот момент Казахским ССР Динмухамед Кунаев.
Канал служит важным звеном для полива, крупных промышленных, мелких хозяйственных и рекреационных нужд.
Проходит БАК и по территории Алматы, но есть только несколько районов, где можно наблюдать сам канал. Правда, без воды, в сухом виде.
Один из участков — возле Рощи Баума. Стартовавшая летом 2025 года реконструкция БАК оценена в 12,4 миллиарда тенге, а подрядчиком выбрали компанию, занимающуюся проектами Сайрана и Большой Алматинки, где были отмечены срывы сроков окончания работ.
На текущий момент заметны работы по выравниванию и бетонированию дна канала.
Техника работает активно, заметна динамика работ.
А вот мост через улицу Сейфулина пока еще только ожидает наведения порядка.
Например, заметно служебное помещение без дверей, а также не самое эстетичное пространство под мостом.
По данным управления экологии и окружающей среды, в рамках проекта реконструкции предусмотрено создание современной и доступной городской инфраструктуры вдоль канала: пешеходные и велосипедные дорожки, освещение, малые архитектурные формы, а также благоустройство трех зон отдыха — «Пархач», «Роща Баума» и «Гульдер».
И, конечно же, наполнение канала водой.
Сроки окончания работ пока не сообщаются.
Реконструкция канала имеет прямое значение для города: она улучшает отвод дождевой воды, снижает риск подтоплений и создает более безопасные и удобные зоны для прогулок жителей.
