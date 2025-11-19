РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:00, 19 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Большой Алматинский канал переживает реконструкцию

    Большой Алматинский канал был полностью введен в эксплуатацию в начале 1980-х годов. Сегодня этот знаковый гидрологический объект, проходящий по Алматинской области и Алматы, переживает новые времена, по крайней мере на территории мегаполиса, передает корреспондент агентства Kazinform.

    а
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Как известно из архивных документов, строительство Большого Алматинского канала (БАК) заняло 3,5 года, а финансирование проекта составило более 270 млн советских рублей. Инициатором его возведения был лично руководивший на тот момент Казахским ССР Динмухамед Кунаев.

    а
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Канал служит важным звеном для полива, крупных промышленных, мелких хозяйственных и рекреационных нужд.

    Проходит БАК и по территории Алматы, но есть только несколько районов, где можно наблюдать сам канал. Правда, без воды, в сухом виде.

    а
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Один из участков — возле Рощи Баума. Стартовавшая летом 2025 года реконструкция БАК оценена в 12,4 миллиарда тенге, а подрядчиком выбрали компанию, занимающуюся проектами Сайрана и Большой Алматинки, где были отмечены срывы сроков окончания работ.

    а
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    На текущий момент заметны работы по выравниванию и бетонированию дна канала.

    Техника работает активно, заметна динамика работ.

    а
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    А вот мост через улицу Сейфулина пока еще только ожидает наведения порядка.

    Например, заметно служебное помещение без дверей, а также не самое эстетичное пространство под мостом.

    а
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    По данным управления экологии и окружающей среды, в рамках проекта реконструкции предусмотрено создание современной и доступной городской инфраструктуры вдоль канала: пешеходные и велосипедные дорожки, освещение, малые архитектурные формы, а также благоустройство трех зон отдыха — «Пархач», «Роща Баума» и «Гульдер».

    И, конечно же, наполнение канала водой.

    а
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Сроки окончания работ пока не сообщаются.

    Реконструкция канала имеет прямое значение для города: она улучшает отвод дождевой воды, снижает риск подтоплений и создает более безопасные и удобные зоны для прогулок жителей.

    а
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    О том, какие в Казахстане можно посетить топ 10 архитектурных памятников — можно прочитать здесь.

    а
    Фото: Александр Павский / Kazinform
    а
    Фото: Александр Павский / Kazinform
    а
    Фото: Александр Павский / Kazinform
    а
    Фото: Александр Павский / Kazinform
    Теги:
    Реконструкция Ремонт Регионы Алматы
    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
    Автор
    Сейчас читают