ТОП-10 исторических мест Казахстана
Агентство Kazinform собрало самые значимые памятники страны, раскрывающие богатую историю, культуру и архитектуру Казахстана — от «Золотого человека» в Иссыкском кургане до подземных мечетей Мангистау и городища Сыганак.
Иссыкский курган
Курган Иссык находится в 50 км от Алматы, на северной окраине города Есик в Алматинской области, на левом берегу одноименной реки. Курган служил местом захоронения сакской знати — племенных вождей, военачальников и рядовых воинов. Могильник датирован V–IV веками до н. э. и относится к сакской культуре.
Здесь сохранились 83 кургана, различающихся по размерам насыпей: большие (50-100 м), средние (до 45 м) и малые (до 20 м). Самый крупный курган имеет высоту 11 м.
В 1969 году группой казахстанских ученых под руководством Кемаля Акишева в кургане Иссык были обнаружены останки погребенного в золоченой парадной форме, то есть «Золотой человек» (Алтын Адам), относящийся к IV–III веках до н. э.
Также в погребальной камере было найдено свыше 4 тысяч золотых предметов, железные меч и кинжал, бронзовое зеркало, глиняные, металлические и деревянные сосуды. На одной из серебряных чаш обнаружена надпись из 26 знаков, известная под названием Иссыкский письменный памятник.
Бозок
Бозок — археологический памятник VIII–XVI веков, расположенный на южной окраине Астаны, на восточном берегу озера Бузыкты. Он занимает площадь около 40 гектаров и состоит из нескольких частей.
Средневековое городище было открыто в 1998 году археологом Кемалем Акишевым. За годы исследований Бозок стал одним из самых хорошо изученных средневековых памятников степной Евразии.
Археологические раскопки показали, что в VIII–X веках он служил крепостью и святилищем древних тюрков. Позже здесь находилась резиденция кипчакских правителей, а в эпоху ислама город превратился в религиозный центр и важный ориентир для караванов на Степном шелковом пути.
На северной окраине городища археологи исследовали поселение из четырех земляных домов. Каждый дом состоял из 2–4 небольших комнат, соединенных коридором. Высота жилищ достигала 2 м, стены укрепляли обмазкой из глины, а полы утрамбовывали с добавлением золы.
Внутри находились глиняные лежанки, камины-очаги с дымоходами, ниши в стенах. В этих жилищах археологи нашли фрагменты керамики, железные предметы, жернова, костяные бусы, а также останки рыб и мелких животных. По мнению исследователей, здесь жили ремесленники, строившие мавзолеи некрополя Бозок.
Мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи
Мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи — выдающийся архитектурный и исторический памятник, не имеющий аналогов в Центральной Азии. Он расположен в центре города Туркестана и построен в честь великого мусульманского мыслителя и святого Ахмеда Яссауи.
В мавзолее нашли упокоение не только сам Яссауи, но и десятки ханов, султанов, биев, батыров и военачальников, сыгравших важную роль в формировании Казахского ханства.
Еще в XII веке над могилой Яссауи существовал небольшой мавзолей. Первое здание относилось к эпохе Караханидов и украшалось растительно-геометрическим орнаментом.
Грандиозный мавзолей начали возводить в конце XIV века по приказу Амира Тимура.
Всего в здании 34 помещения. Высота мавзолея 37,5 метра. Три стены снаружи отделаны голубой керамической плиткой, на которых написаны суры и аяты Корана. Бронзовые дверные ручки, посеребренные и позолоченные, а также шесть светильников также относятся к жемчужинам архитектурного искусства.
В центре зала установлен знаменитый бронзовый тайқазан (котел) — шедевр литейного искусства мастера Абд аль-Азиза из Тебриза. В 2003 году мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и взят под международную охрану.
Древний город Отрар и мавзолей Арыстан-Баб
Мавзолей Арыстан-Баб расположен в Отырарском районе Туркестанской области. По легенде, Арыстан-Баб был духовным наставником Ходжи Ахмеда Яссауи. Поэтому в народе говорят: «Переночуй у мавзолея Арыстан-Баба, загадай желание у Яссауи».
Сооружение возведено на могиле святого, жившего в XI веке, а само строительство велось в XIV–XV веках. Здесь же находится колодец с очень соленой, но целебной водой. Сегодня мавзолей находится под охраной государства.
В средние века крупнейшее городище Отырар было важным центром торговли и ремесла, здесь чеканились монеты караханидов и хорезмшахов.
Город славился своими учеными: именно отсюда родом великий философ и математик Аль-Фараби, астроном Аббас Жаухари, лингвист и географ Исхак Аль-Фараби. Здесь жил и проповедовал суфийский святой Арыстан-Баб.
Отрар переживал периоды расцвета и разрушений. В XIII веке он вошел в состав государства Хорезм, в 1405 году здесь скончался Амир Тимур, начавший поход на Китай. В XV веке город был вновь отстроен и вошел в состав Казахского ханства, однако в XVIII веке подвергся нашествию джунгар и пришел в упадок. Археологические раскопки начались лишь в 1969 году.
Город Сарайшык
Сарайшык (Сарайчик) находится на берегу реки Жайык в 50 км от города Атырау. В источниках он упоминается как Сарай-Джук, Сар-Учуг и под другими названиями.
Изначально Сарайчик был одним из городов Золотой Орды, стоявших на важном торговом пути из Европы в Китай через Поволжье и Хорезм. В 1242–1280 годах он являлся столицей Улуса Шибана, а позже — главным городом Ногайской Орды.
При Касым-хане город вошел в состав Казахского ханства. В XIV веке Сарайчик переживал расцвет благодаря выгодному положению на перекрестке торговых путей. В 1395 году он был разрушен войсками Тимура, но позже восстановлен и во второй половине XV века вновь стал столицей Ногайской Орды.
В Сарайчике находилась ставка первых казахских ханов. Здесь похоронены золотоордынские ханы Сартак, Берке, Токтакия, Джанибек, а также казахский хан Касым.
Археологические исследования Сарайчика начались еще в XIX веке и продолжаются по сей день. На территории городища были найдены постройки из сырцового кирпича, керамический водопровод, ремесленные изделия, бытовые предметы, украшения и множество монет XIII–XVI веков.
Петроглифы Тамгалы
Тамгалы считается одним из ярчайших памятников наскального искусства Казахстана и всей Центральной Азии. Памятник находится в урочище Танбалы в 170 км от Алматы.
На территории памятника насчитывается около 5200 петроглифов: 3200 — в главных шести группах, еще около 2000 — на отдельных участках. Здесь сохранились также поселения, могильники, жертвенники и древние карьеры.
Изображения выбивались каменными и металлическими орудиями (техника пикетажа). Самая известная композиция — сцена с «солнцеголовыми» божествами, окруженными пляшущими и молящимися людьми. Встречаются сцены охоты, жертвоприношений, изображения колесниц, брачных пар, воинов и жрецов.
Есть солярные символы, «клювовидные» олени, олени в «летящем галопе», фигуры людей и животных в сакском «зверином стиле». Некоторые изображения относятся к бронзовому веку, другие — к периоду саков, усуней, хуннов, тюрков, жонгаров и казахов. На скалах сохранились тюркские рунические, ойратские и тибетские надписи.
В 2004 году петроглифы Тамгалы включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Древний Тараз и памятники Жамбылской области
Тараз (I–XIX века) — один из старейших городов Центральной Азии, его история насчитывает более 2000 лет. Более 10 веков он скрывался под современным базаром. Археологи в 2011 году раскопали древнее городище, где открыт музей «Древний Тараз» — уникальный музей под открытым небом, где экспонаты выставлены непосредственно на месте их находки.
Также в 18 км от Тараза сохранились мавзолеи Карахана, Айша-биби и Бабаджи-хатун. Мавзолей Айша-биби был возведен в XI–XII веках и входит в список памятников ЮНЕСКО. Он считается символом вечной любви.
Мавзолей Бабаджи-хатун датируется XII веком и также относится к эпохе Караханидов. Личности автора и строителей неизвестны. С 1982 года памятник находится под государственной охраной.
Жамбылская область богата сакральными объектами. В 2016 году пять памятников региона — городища Костобе, Орнек, Актобе, Кулан и дворцовый комплекс Акыртас — вошли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На территории области насчитывается более 200 древних городищ.
Улытау
Горы Улытау с древних времен были центром жизни степи. Здесь сохранились курганы, некрополи, мавзолеи бегазы-дандыбаевской культуры, петроглифы, древние шахты и металлургические печи, в которых выплавляли медь, олово, серебро и золото.
В VIII веке здесь находилась ставка племени кангаров. В XVII–XVIII веках горы считались центром всей Казахской степи: в 1730 году именно здесь собрались около 40 тысяч ополченцев трех жузов, а военное руководство было возложено на Абулхаир-хана и Богенбай-батыра.
Улытау связан с ключевыми событиями национальной истории. Здесь находилась ставка Джучи-хана — старшего сына Чингисхана, отсюда Батый начинал свой западный поход. В горах расположены мавзолеи Джучи-хана и Алаша-хана.
Сохранилась и земляная треугольная насыпь ритуального назначения, возведенная по приказу Чингисхана для захоронения Джучи. В Улытау покоятся хан Золотой Орды Тохтамыш и знаменитый полководец Едыге.
Подземные мечети Мангистау
Скальные мечети — уникальные памятники духовной и архитектурной культуры Казахстана. Подземные некрополи Мангистау, датируемые IX–XIII веками, связаны с именами мусульманских святых и до сих пор остаются местами паломничества. Наиболее известные из них — Бекет-ата, Шопан-ата, Караман-ата, Шакпак-ата и Султан-эпе.
Одной из древнейших является мечеть Шопан-ата, расположенная в 12 км от поселка Сенек. По преданию, Шопан-ата был учеником Ходжи Ахмеда Яссауи. Мечеть, вырубленная в скале, состоит из 12 помещений. Здесь же находится колодец, а вокруг — обширный некрополь.
Мечеть Бекет-ата находится в урочище Огланды. Она вырублена в отвесной скале и включает шесть камер. Несмотря на труднодоступность, сюда непрерывным потоком приезжают паломники со всего Казахстана и соседних стран.
Мечеть Караман-ата вырублена в склоне холма и состоит из трех основных залов. Она известна как место принесения клятв и защиты от несправедливости. На территории некрополя сохранились средневековые кулпытасы, каменные ограды и мавзолеи.
Мечеть Шакпак-ата (IX–X вв.) — уникальное сооружение, высеченное в монолитной скале. Это единственный в Казахстане и Центральной Азии культовый объект подобного типа, полностью сохранившийся до наших дней. Стены мечети украшены арабскими надписями и рисунками.
Особое значение имеет святыня Султан-эпе. Некрополь и мечеть находятся на склоне плато с видом на каньон. Рядом бьет источник с пресной водой. Султан-эпе почитается как покровитель моряков: по преданию, он спасал корабли во время бурь, оживлял животных и приходил на помощь терпящим бедствие в море.
Сыганак
Сыганак – древний город в 20 км к северу от реки Сырдарья. Он был важным торговым и ремесленным центром Великого шелкового пути, а в XV–XVI веках — столицей Казахского ханства. Ранее Сыганак служил ставкой Синей Орды и столицей присырдарьинских кыпчаков.
Город впервые упоминается в X веке как огузское поселение, а в XII веке стал столицей кыпчаков. В XIII веке возродился и стал важным центром Золотой Орды с собственным монетным двором.
В XIV–XV веках Сыганак оставался стратегическим и торговым пунктом. В XVII–XVIII веках, после упадка Великого шелкового пути и нападений соседних государств, Сыганак постепенно теряет значение.
Архитектура города включала крепости с башнями, шахристан, цитадель и предместье. Сохранились руины мечетей, медресе и мавзолеев. Сыганак был снабжен водопроводом и канализацией, а в пригородах встречаются остатки жилых и общественных зданий.
В 2018 году подтверждено наличие подземного хода, а городище включено в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
