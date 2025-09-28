ТОП-10 исторических мест Казахстана

Иссыкский курган

Курган Иссык находится в 50 км от Алматы, на северной окраине города Есик в Алматинской области, на левом берегу одноименной реки. Курган служил местом захоронения сакской знати — племенных вождей, военачальников и рядовых воинов. Могильник датирован V–IV веками до н. э. и относится к сакской культуре.

Здесь сохранились 83 кургана, различающихся по размерам насыпей: большие (50-100 м), средние (до 45 м) и малые (до 20 м). Самый крупный курган имеет высоту 11 м.

Фото: Wikipedia

В 1969 году группой казахстанских ученых под руководством Кемаля Акишева в кургане Иссык были обнаружены останки погребенного в золоченой парадной форме, то есть «Золотой человек» (Алтын Адам), относящийся к IV–III веках до н. э.

Также в погребальной камере было найдено свыше 4 тысяч золотых предметов, железные меч и кинжал, бронзовое зеркало, глиняные, металлические и деревянные сосуды. На одной из серебряных чаш обнаружена надпись из 26 знаков, известная под названием Иссыкский письменный памятник.

Фото: azimut-travel.kz

Бозок

Бозок — археологический памятник VIII–XVI веков, расположенный на южной окраине Астаны, на восточном берегу озера Бузыкты. Он занимает площадь около 40 гектаров и состоит из нескольких частей.

Средневековое городище было открыто в 1998 году археологом Кемалем Акишевым. За годы исследований Бозок стал одним из самых хорошо изученных средневековых памятников степной Евразии.

Археологические раскопки показали, что в VIII–X веках он служил крепостью и святилищем древних тюрков. Позже здесь находилась резиденция кипчакских правителей, а в эпоху ислама город превратился в религиозный центр и важный ориентир для караванов на Степном шелковом пути.

Фото: bozok.kz

На северной окраине городища археологи исследовали поселение из четырех земляных домов. Каждый дом состоял из 2–4 небольших комнат, соединенных коридором. Высота жилищ достигала 2 м, стены укрепляли обмазкой из глины, а полы утрамбовывали с добавлением золы.

Внутри находились глиняные лежанки, камины-очаги с дымоходами, ниши в стенах. В этих жилищах археологи нашли фрагменты керамики, железные предметы, жернова, костяные бусы, а также останки рыб и мелких животных. По мнению исследователей, здесь жили ремесленники, строившие мавзолеи некрополя Бозок.

Мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи

Мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи — выдающийся архитектурный и исторический памятник, не имеющий аналогов в Центральной Азии. Он расположен в центре города Туркестана и построен в честь великого мусульманского мыслителя и святого Ахмеда Яссауи.

В мавзолее нашли упокоение не только сам Яссауи, но и десятки ханов, султанов, биев, батыров и военачальников, сыгравших важную роль в формировании Казахского ханства.

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

Еще в XII веке над могилой Яссауи существовал небольшой мавзолей. Первое здание относилось к эпохе Караханидов и украшалось растительно-геометрическим орнаментом.

Грандиозный мавзолей начали возводить в конце XIV века по приказу Амира Тимура.

Всего в здании 34 помещения. Высота мавзолея 37,5 метра. Три стены снаружи отделаны голубой керамической плиткой, на которых написаны суры и аяты Корана. Бронзовые дверные ручки, посеребренные и позолоченные, а также шесть светильников также относятся к жемчужинам архитектурного искусства.

В центре зала установлен знаменитый бронзовый тайқазан (котел) — шедевр литейного искусства мастера Абд аль-Азиза из Тебриза. В 2003 году мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и взят под международную охрану.

Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

Древний город Отрар и мавзолей Арыстан-Баб

Мавзолей Арыстан-Баб расположен в Отырарском районе Туркестанской области. По легенде, Арыстан-Баб был духовным наставником Ходжи Ахмеда Яссауи. Поэтому в народе говорят: «Переночуй у мавзолея Арыстан-Баба, загадай желание у Яссауи».

Сооружение возведено на могиле святого, жившего в XI веке, а само строительство велось в XIV–XV веках. Здесь же находится колодец с очень соленой, но целебной водой. Сегодня мавзолей находится под охраной государства.

Фото: yandex.kz

В средние века крупнейшее городище Отырар было важным центром торговли и ремесла, здесь чеканились монеты караханидов и хорезмшахов.

Город славился своими учеными: именно отсюда родом великий философ и математик Аль-Фараби, астроном Аббас Жаухари, лингвист и географ Исхак Аль-Фараби. Здесь жил и проповедовал суфийский святой Арыстан-Баб.

Отрар переживал периоды расцвета и разрушений. В XIII веке он вошел в состав государства Хорезм, в 1405 году здесь скончался Амир Тимур, начавший поход на Китай. В XV веке город был вновь отстроен и вошел в состав Казахского ханства, однако в XVIII веке подвергся нашествию джунгар и пришел в упадок. Археологические раскопки начались лишь в 1969 году.

Фото: Anadolu Agency

Город Сарайшык

Сарайшык (Сарайчик) находится на берегу реки Жайык в 50 км от города Атырау. В источниках он упоминается как Сарай-Джук, Сар-Учуг и под другими названиями.

Изначально Сарайчик был одним из городов Золотой Орды, стоявших на важном торговом пути из Европы в Китай через Поволжье и Хорезм. В 1242–1280 годах он являлся столицей Улуса Шибана, а позже — главным городом Ногайской Орды.

При Касым-хане город вошел в состав Казахского ханства. В XIV веке Сарайчик переживал расцвет благодаря выгодному положению на перекрестке торговых путей. В 1395 году он был разрушен войсками Тимура, но позже восстановлен и во второй половине XV века вновь стал столицей Ногайской Орды.

В Сарайчике находилась ставка первых казахских ханов. Здесь похоронены золотоордынские ханы Сартак, Берке, Токтакия, Джанибек, а также казахский хан Касым.

Фото: yandex.kz

Археологические исследования Сарайчика начались еще в XIX веке и продолжаются по сей день. На территории городища были найдены постройки из сырцового кирпича, керамический водопровод, ремесленные изделия, бытовые предметы, украшения и множество монет XIII–XVI веков.

Петроглифы Тамгалы

Тамгалы считается одним из ярчайших памятников наскального искусства Казахстана и всей Центральной Азии. Памятник находится в урочище Танбалы в 170 км от Алматы.

На территории памятника насчитывается около 5200 петроглифов: 3200 — в главных шести группах, еще около 2000 — на отдельных участках. Здесь сохранились также поселения, могильники, жертвенники и древние карьеры.

Изображения выбивались каменными и металлическими орудиями (техника пикетажа). Самая известная композиция — сцена с «солнцеголовыми» божествами, окруженными пляшущими и молящимися людьми. Встречаются сцены охоты, жертвоприношений, изображения колесниц, брачных пар, воинов и жрецов.

Фото: С. Потапов

Есть солярные символы, «клювовидные» олени, олени в «летящем галопе», фигуры людей и животных в сакском «зверином стиле». Некоторые изображения относятся к бронзовому веку, другие — к периоду саков, усуней, хуннов, тюрков, жонгаров и казахов. На скалах сохранились тюркские рунические, ойратские и тибетские надписи.

В 2004 году петроглифы Тамгалы включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Фото: Wikipedia

Древний Тараз и памятники Жамбылской области

Тараз (I–XIX века) — один из старейших городов Центральной Азии, его история насчитывает более 2000 лет. Более 10 веков он скрывался под современным базаром. Археологи в 2011 году раскопали древнее городище, где открыт музей «Древний Тараз» — уникальный музей под открытым небом, где экспонаты выставлены непосредственно на месте их находки.

Также в 18 км от Тараза сохранились мавзолеи Карахана, Айша-биби и Бабаджи-хатун. Мавзолей Айша-биби был возведен в XI–XII веках и входит в список памятников ЮНЕСКО. Он считается символом вечной любви.

Фото: Алексей Поляков / Kazinform

Мавзолей Бабаджи-хатун датируется XII веком и также относится к эпохе Караханидов. Личности автора и строителей неизвестны. С 1982 года памятник находится под государственной охраной.

Жамбылская область богата сакральными объектами. В 2016 году пять памятников региона — городища Костобе, Орнек, Актобе, Кулан и дворцовый комплекс Акыртас — вошли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На территории области насчитывается более 200 древних городищ.

Фото: Юрий Ким

Улытау

Горы Улытау с древних времен были центром жизни степи. Здесь сохранились курганы, некрополи, мавзолеи бегазы-дандыбаевской культуры, петроглифы, древние шахты и металлургические печи, в которых выплавляли медь, олово, серебро и золото.

В VIII веке здесь находилась ставка племени кангаров. В XVII–XVIII веках горы считались центром всей Казахской степи: в 1730 году именно здесь собрались около 40 тысяч ополченцев трех жузов, а военное руководство было возложено на Абулхаир-хана и Богенбай-батыра.

Фото: Wikipedia

Улытау связан с ключевыми событиями национальной истории. Здесь находилась ставка Джучи-хана — старшего сына Чингисхана, отсюда Батый начинал свой западный поход. В горах расположены мавзолеи Джучи-хана и Алаша-хана.

Сохранилась и земляная треугольная насыпь ритуального назначения, возведенная по приказу Чингисхана для захоронения Джучи. В Улытау покоятся хан Золотой Орды Тохтамыш и знаменитый полководец Едыге.

Подземные мечети Мангистау

Скальные мечети — уникальные памятники духовной и архитектурной культуры Казахстана. Подземные некрополи Мангистау, датируемые IX–XIII веками, связаны с именами мусульманских святых и до сих пор остаются местами паломничества. Наиболее известные из них — Бекет-ата, Шопан-ата, Караман-ата, Шакпак-ата и Султан-эпе.

Одной из древнейших является мечеть Шопан-ата, расположенная в 12 км от поселка Сенек. По преданию, Шопан-ата был учеником Ходжи Ахмеда Яссауи. Мечеть, вырубленная в скале, состоит из 12 помещений. Здесь же находится колодец, а вокруг — обширный некрополь.

Мечеть Бекет-ата находится в урочище Огланды. Она вырублена в отвесной скале и включает шесть камер. Несмотря на труднодоступность, сюда непрерывным потоком приезжают паломники со всего Казахстана и соседних стран.

Фото: акимат Мангистауской области

Мечеть Караман-ата вырублена в склоне холма и состоит из трех основных залов. Она известна как место принесения клятв и защиты от несправедливости. На территории некрополя сохранились средневековые кулпытасы, каменные ограды и мавзолеи.

Мечеть Шакпак-ата (IX–X вв.) — уникальное сооружение, высеченное в монолитной скале. Это единственный в Казахстане и Центральной Азии культовый объект подобного типа, полностью сохранившийся до наших дней. Стены мечети украшены арабскими надписями и рисунками.

Особое значение имеет святыня Султан-эпе. Некрополь и мечеть находятся на склоне плато с видом на каньон. Рядом бьет источник с пресной водой. Султан-эпе почитается как покровитель моряков: по преданию, он спасал корабли во время бурь, оживлял животных и приходил на помощь терпящим бедствие в море.

Фото: nationalgeographic.kz

Сыганак

Сыганак – древний город в 20 км к северу от реки Сырдарья. Он был важным торговым и ремесленным центром Великого шелкового пути, а в XV–XVI веках — столицей Казахского ханства. Ранее Сыганак служил ставкой Синей Орды и столицей присырдарьинских кыпчаков.

Город впервые упоминается в X веке как огузское поселение, а в XII веке стал столицей кыпчаков. В XIII веке возродился и стал важным центром Золотой Орды с собственным монетным двором.

В XIV–XV веках Сыганак оставался стратегическим и торговым пунктом. В XVII–XVIII веках, после упадка Великого шелкового пути и нападений соседних государств, Сыганак постепенно теряет значение.

Фото: gov.kz

Архитектура города включала крепости с башнями, шахристан, цитадель и предместье. Сохранились руины мечетей, медресе и мавзолеев. Сыганак был снабжен водопроводом и канализацией, а в пригородах встречаются остатки жилых и общественных зданий.

В 2018 году подтверждено наличие подземного хода, а городище включено в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Фото: gov.kz

