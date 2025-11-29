Еще 400 млн тенге запросили на реконструкцию Большого Алматинского канала

В этом году управление экологии и оркужающей среды Алматы запросило дополнительное финансирование в размере 400 млн тенге. На очередной XXXVIII сессии депутаты маслихата поинтересовались, на что будут потрачены средства и когда планируется завершение работ.

— Капитальный ремонт Большого Алматинского канала имени Конаева находится сейчас на стадии реализации. Все запланированные работы на текущий год завершены в полном объеме. Это демонтажные работы, механизированная очистка на русла по всей протяженности канала, а также ремонт разрушенных железобетонных конструкций, — сказал исполняющий обязанности руководителя управления Мадияр Кожекенов.

По его словам, в управлении рассчитывают завершить капитальный ремонт раньше установленного срока.

— В целом планируется до конца года продолжить работы, в том числе прокладку инженерных сетей, а также бетонирование, для чего нам потребуется не менее 400 млн тенге. Что касается объема работ, то от общего объема на сегодня завершено примерно 35%. По условиям договора сроком завершения является октябрь 2026 года. Мы будем принимать меры для того, чтобы завершить этот объект раньше срока, — добавил он.

Контроль за качеством выполнения работ осуществляется авторским и техническим надзором, который на ежедневной основе сопровождает реализацию этого проекта.

Отметим, Большой Алматинский канал был введен в эксплуатацию в начале 1980-х годов. Стартовавшая летом 2025 года реконструкция БАК оценена в 12,4 миллиарда тенге, а подрядчиком выбрали компанию, занимающуюся проектами Сайрана и Большой Алматинки, где были отмечены срывы сроков окончания работ.

Ранее корреспонденты Kazinform побывали на Большом Алматинском канале и увидели процесс работы.