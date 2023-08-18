Озвучен прогноз касательно тушения пожара на шахте «Казахстанская»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместителя исполнительного директора горно-рудного сегмента «Арселор-Миттал Темиртау» Сергей Огай рассказал о ситуации с тушением пожара на шахте «Казахстанская», передает корреспондент МИА «Казинформ».



«Аналоги с Абайской нельзя проводить, потому что там взрыв был, вообще не было доступа на аварийный участок. Сейчас на утро, мы смогли пройти выше значительно аварийного участка на этот же конвейер и определили, что распространение пожара не происходит. Это дает более или менее оптимистичные прогнозы. Но сейчас было бы не совсем правильно это говорить, потому что есть штаб по ликвидации аварии», - сказал Сергей Огай на брифинге в Карагандинской региональной службе коммуникаций.

Своим прогнозом по тушению пожара поделился и первый заместитель акима Карагандинской области Вадим Басин.

«Прогноз оптимистичный, что погасить удастся», - отметил замакима.

17 августа, в 10:05 утра в выработке угольного уклона Д6 (горизонт – 170 м) произошло возгорание конвейерной ленты. Тогда в шахте находилось 227 человек, людей выводили через фланговый ствол из шахты на поверхность.

Незамедлительно был введен план ликвидации аварии. К 14.00 часам на поверхность были выведены 222 работника. В шахте оставалось пять человек.

Вечером на поверхность было поднято тело одного шахтера. Его личность была установлена сегодня утром. На 8:15 утра на шахте «Казахстанская было обнаружено тело еще одного шахтера. Сейчас начались мероприятия по его выдаче. Судьба троих горняков пока остается неизвестной.

Поиски ведут сотрудники РЦШ «ПВАСС» и ДЧС. Причины возгорания будут выясняться.

На месте происшествия находятся первый заместитель акима области Вадим Басин и аким Шахтинска Мурат Кыдырганбеков.

По факту пожара на угольной шахте возбуждено уголовное дело - начато досудебное расследование по статье 277 части 3 УК РК. Дело находится на контроле прокуратуры Карагандинской области.

В связи с трагедией на шахте «Казахстанская» Президент Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений Правительству и акимату Карагандинской области.