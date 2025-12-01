РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:32, 01 Декабрь 2025 | GMT +5

    Ozon и Wildberries построят в Казахстане три центра обработки заказов

    Маркетплейсы реализуют инфраструктурные проекты по строительству трех фулфилмент-центров в Астане и Алматы общей площадью 291 тыс. кв. м., передает корреспондент агентства Kazinform.

    маркетплейс
    Фото: OZON KAZAKHSTAN

    Об этом сообщил директор департамента развития внутренней торговли Министерства торговли и интеграции РК Ансар Оразалиев.

    По его словам, для этих целей 4 ноября текущего года был утвержден Национальный стандарт по фулфилмент-центрам (комплекс от хранения и доставки до управления заказами и отслеживания товара), который вступит в силу с 1 января 2026 года.

    — Стандарт охватывает не только хранение, но и реализацию товаров, что соответствует международной практике и будет способствовать росту как инвестиций в торговле, да и даст рост электронной торговли, — отметил спикер во время брифинга в СЦК.

    Он также сообщил, что национальным оператором электронной торговли АО «Казпочта» реализуются проекты с YTO Express и JD.com в сфере внешней электронной торговли.

    — Это строительство распределительного центра с возможностью обработки товаров электронной торговли в Алматинской области и запуск казахско-русскоязычной версии JD.com для рынка Центральной Азии и СНГ, — сказал Ансар Оразалиев.

    Ранее он назвал наиболее популярные маркетплейсы и интернет-магазины среди казахстанцев.

    Теги:
    Астана Маркетплейсы Строительство Алматы
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
    Сейчас читают