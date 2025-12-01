Ozon и Wildberries построят в Казахстане три центра обработки заказов

Об этом сообщил директор департамента развития внутренней торговли Министерства торговли и интеграции РК Ансар Оразалиев.

По его словам, для этих целей 4 ноября текущего года был утвержден Национальный стандарт по фулфилмент-центрам (комплекс от хранения и доставки до управления заказами и отслеживания товара), который вступит в силу с 1 января 2026 года.

— Стандарт охватывает не только хранение, но и реализацию товаров, что соответствует международной практике и будет способствовать росту как инвестиций в торговле, да и даст рост электронной торговли, — отметил спикер во время брифинга в СЦК.

Он также сообщил, что национальным оператором электронной торговли АО «Казпочта» реализуются проекты с YTO Express и JD.com в сфере внешней электронной торговли.

— Это строительство распределительного центра с возможностью обработки товаров электронной торговли в Алматинской области и запуск казахско-русскоязычной версии JD.com для рынка Центральной Азии и СНГ, — сказал Ансар Оразалиев.

Ранее он назвал наиболее популярные маркетплейсы и интернет-магазины среди казахстанцев.