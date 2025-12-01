РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:14, 01 Декабрь 2025 | GMT +5

    Какие товары чаще всего покупают казахстанцы на маркетплейсах

    Наиболее популярные маркетплейсы и интернет-магазины среди казахстанцев назвали в Министерстве торговли и интеграции, передает корреспондент агентства Kazinform.

    онлайн торговля, маркетплейс, электронная торговля
    Фото: Freepik.kz

    По словам директора Департамента развития внутренней торговли МТИ РК Ансара Оразалиева, наиболее востребованными маркетплейсами и онлайн-магазинами на территории Казахстана являются Kaspi.kz, HalykMarket, OZON, Wildberries, Freedom, TEEZ и другие.

    — 62% продаж на маркетплейсах — товары электротехнической продукции, телефоны, товары легкой промышленности и 38% — товары народного потребления (косметика, бытовая химия, питания и т. д.), — сообщил он во время брифинга в СЦК.

    Отдельно спикер отметил развитие сектора e-grocery в Казахстане, который, по его словам, сегодня превратился из экспериментального в зрелый.
    Так, в тройку самых популярных площадок для онлайн-заказа продуктов вошли Kaspi, Яндекс.Еда и Magnum. Далее следуют Glovo и Arbuz.

    — Этот тренд свидетельствует о глубоком проникновении онлайн-шоппинга в повседневную жизнь потребителей, поскольку даже такие базовые покупки, как продукты питания, все чаще совершаются онлайн, — отметил Ансар Оразалиев.

    Мы также писали о том, что в семь раз выросли объемы электронной торговли в Казахстане с 2020 года.

    Теги:
    Казахстанцы Торговля Минторговли и интеграции Маркетплейсы
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
    Сейчас читают