Какие товары чаще всего покупают казахстанцы на маркетплейсах

По словам директора Департамента развития внутренней торговли МТИ РК Ансара Оразалиева, наиболее востребованными маркетплейсами и онлайн-магазинами на территории Казахстана являются Kaspi.kz, HalykMarket, OZON, Wildberries, Freedom, TEEZ и другие.

— 62% продаж на маркетплейсах — товары электротехнической продукции, телефоны, товары легкой промышленности и 38% — товары народного потребления (косметика, бытовая химия, питания и т. д.), — сообщил он во время брифинга в СЦК.

Отдельно спикер отметил развитие сектора e-grocery в Казахстане, который, по его словам, сегодня превратился из экспериментального в зрелый.

Так, в тройку самых популярных площадок для онлайн-заказа продуктов вошли Kaspi, Яндекс.Еда и Magnum. Далее следуют Glovo и Arbuz.

— Этот тренд свидетельствует о глубоком проникновении онлайн-шоппинга в повседневную жизнь потребителей, поскольку даже такие базовые покупки, как продукты питания, все чаще совершаются онлайн, — отметил Ансар Оразалиев.

Мы также писали о том, что в семь раз выросли объемы электронной торговли в Казахстане с 2020 года.



