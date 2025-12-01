Электронная торговля в Казахстане выросла в семь раз

Об этом сообщил директор департамента развития внутренней торговли Министерства торговли и интеграции РК Ансар Оразалиев.

По его данным, по оценкам международных аналитических агентств, в 2024 году объем мирового рынка электронной торговли составил 6,3 трлн долларов США, при этом доля e-commerce достигла 20%. В 2025 году прогнозируется дальнейший рост до 6,8-7 трлн долларов, а в среднесрочной перспективе — превышение отметки в 8 трлн долларов к 2028 году.

Спикер отметил, что электронная торговля активно развивается и в Казахстане, становясь частью повседневной экономической реальности.

— По итогам 2024 года объем внутренней электронной торговли составил 3,2 трлн тенге, или 14,1% от общего объема розничной торговли. В целом по итогам текущего года планируется достичь плановый показатель до 15% от розничного объема торговли. Нами поставлена цель увеличить долю электронной торговли в общем объеме розничной торговли до 18,5% к 2029 году, — сообщил спикер на брифинге в СЦК.

По его словам, потенциал роста рынка уже заметен. Он обусловлен широким проникновением безналичных платежей, развитием розничного финтеха и доступностью интернета.

— Это наблюдается увеличение числа продавцов на маркетплейсах. Например, уже на разных площадках в одной карточке товара теперь конкурируют предложения нескольких продавцов. Это связано с тем, что на маркетплейсы выходит больше продавцов среднего ценового сегмента. Вместо создания собственного сайта они предпочитают использовать маркетплейсы, что позволяет им быстрее стартовать и получить доступ к ресурсам площадок, таким как база клиентов и логистические возможности. В будущем ожидается дальнейший рост числа продавцов и использование новых инструментов для получения конкурентного преимущества, — отметил Ансар Оразалиев.

Ранее мы также сообщали о том, что объем онлайн-торговли в Астане в 2024 году составил 196 млрд тенге.