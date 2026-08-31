От запрета соцсетей до детских SIM-карт: как Казахстан будет защищать детей в интернете

В Казахстане обсуждается введение законодательного запрета на регистрацию в социальных сетях для детей младше 16 лет. Какие меры уже предусмотрены в Казахстане, как возрастные ограничения работают в других странах и почему одного запрета регистрации недостаточно — в материале корреспондента Kazinform.

О чем говорил Президент

Тема защиты детей в цифровой среде прозвучала на Августовской конференции педагогов. Тогда Касым-Жомарт Токаев отметил влияние социальных сетей, цифровых платформ, искусственного интеллекта и агрессивного маркетинга на мировоззрение детей и заявил, что действующий с 2018 года закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» требует переосмысления и серьезных изменений. В рамках этой работы Правительство разработало законопроект о запрете регистрации в социальных сетях пользователей младше 16 лет и внесло его в Парламент в июне.

На открытии первой сессии Курултая Президент вновь поддержал инициативу и подчеркнул, что особое внимание необходимо уделить не только принятию закона, но и его полноценной реализации.

— Если мы примем соответствующий закон, необходимо подумать и о его полной реализации, поскольку никому не нужен закон, который не работает, — отметил Глава государства.

Также Президент поручил Правительству принять меры по фильтрации контента и масштабировать внедрение обязательных детских SIM-карт.

— Полагаться только на ответственность родителей не приходится по ряду известных и достаточно объективных причин. Поэтому поручаю масштабировать внедрение обязательных детских SIM-карт, которые смогут обеспечить информационный иммунитет, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Какие меры планируют внедрить в Казахстане

Реализация поручений Главы государства предполагает несколько механизмов защиты детей в цифровой среде. В частности, речь идет о специальных настройках доступа к интернету и мобильным сервисам, фильтрации контента и усилении родительского контроля.

Как сообщила министр просвещения Жулдыз Сулейменова, работа по внедрению обязательных детских SIM-карт будет проводиться совместно с Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития и Министерством культуры и информации в рамках межведомственного взаимодействия.



Более подробно механизм описал вице-премьер — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев. По его словам, соответствующие меры предусмотрены в Концепции «Дети Казахстана» на 2026–2030 годы.

Предполагается, что специальные SIM-карты позволят ограничивать интернет-трафик и доступ к мобильным приложениям, фильтровать контент, устанавливать временные ограничения, разрешать связь только с заранее одобренными контактами и контролировать использование устройства.

Кроме того, планируется сделать функцию родительского контроля обязательной. Сейчас такие настройки используются по желанию, однако в дальнейшем контроль со стороны родителей предполагается закрепить как обязательный элемент системы.



Как будет работать возрастное ограничение

Сам возрастной запрет на регистрацию в социальных сетях ставит ряд практических вопросов: как будет подтверждаться реальный возраст пользователя, какие платформы попадут под ограничения, кто будет контролировать выполнение требований и как при возрастной верификации будут защищены персональные данные детей.

По словам эксперта в сфере образования Жазиры Асановой, опыт других стран показывает, что именно механизм реализации становится одним из ключевых вопросов при введении подобных ограничений.

— Если ребенок при регистрации просто укажет другой год рождения, закон сам по себе проблему не решает. Поэтому возрастная верификация фактически становится ключевой частью всей системы, — отметила она.

Как это работает в Австралии

Одним из наиболее показательных примеров Асанова называет Австралию. С 10 декабря 2025 года там действует правило, согласно которому социальные платформы должны принимать меры, чтобы дети младше 16 лет не могли создавать или сохранять аккаунты. Требования распространяются, в частности, на Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, X, YouTube и Reddit.

При этом ответственность за соблюдение требований возложена прежде всего на платформы, а не на ребенка или его родителей.

Первые результаты применения ограничений уже позволяют оценивать их влияние. К середине декабря платформы ограничили около 4,7 млн аккаунтов, определенных как принадлежащие пользователям младше 16 лет. При этом речь идет именно об аккаунтах, а не о количестве детей, поскольку один пользователь может иметь несколько учетных записей.

Через три месяца австралийский регулятор eSafety провел исследование с участием более 4 тыс. детей и семей. Доля детей младше 16 лет, имеющих собственный аккаунт в социальных сетях, снизилась с 52,4% до 42,1%.

Однако возрастное ограничение не означает полного прекращения доступа детей к социальным сетям. Австралийские правила, например, не запрещают просмотр открытого контента без авторизации. Кроме того, ряд мессенджеров, игровых и образовательных сервисов не подпадает под возрастное ограничение.

Таким образом, эффективность такой меры зависит не только от установленного законом возраста, но и от того, насколько надежно работает система определения пользователя.

США: ограничения внутри социальных сетей

Другой подход демонстрируют США. 26 августа Meta объявила о соглашении с генеральными прокурорами 52 штатов, территорий США и округа Колумбия, предусматривающем новые правила использования Facebook и Instagram подростками.

В данном случае речь идет не только о возрасте пользователя, но и об ограничении времени и условий использования социальных сетей. Предусмотрен общий лимит в два часа в день, ночная блокировка основных функций и сокращение push-уведомлений. Для снятия ряда ограничений потребуется разрешение родителей.

Таким образом, вместо полного запрета доступа применяется регулирование поведения подростка непосредственно внутри платформы.

Китай делает акцент на времени использования. Похожая логика применяется в Китае, однако ограничения действуют не на уровне одной социальной сети, а в специальном режиме для несовершеннолетних на мобильных устройствах.

Для детей младше 16 лет рекомендован общий лимит до одного часа в день, для подростков 16-17 лет — до двух часов. После 30 минут непрерывного использования устройство напоминает о необходимости сделать перерыв, а с 22:00 до 6:00 большинство сервисов в детском режиме по умолчанию недоступно. Родители могут устанавливать исключения.

ЕС регулирует функции платформ

Европейский союз также уделяет внимание не только возрасту пользователя, но и функциям цифровых платформ, которые могут стимулировать чрезмерное использование сервисов. Еврокомиссия рекомендует для несовершеннолетних по умолчанию отключать autoplay, push-уведомления, streaks, уведомления о прочтении, исчезающий контент и другие подобные функции. Отдельно рассматривается применение надежных методов подтверждения возраста там, где законодательство устанавливает минимальный возраст доступа.

Таким образом, международная практика предусматривает разные подходы — от ограничения создания аккаунтов до регулирования времени использования и отдельных функций цифровых платформ.

Почему важна цифровая грамотность

При этом, по мнению Жазиры Асановой, технические ограничения должны сопровождаться цифровым образованием. В Концепции «Дети Казахстана» на 2026–2030 годы уже предусмотрено цифровое образование с первого класса, включающее основы кибербезопасности, цифровую гигиену, критическое мышление и медиаграмотность.

Темы безопасного поведения в интернете включены и в уроки «Личная безопасность». Отдельное направление предусмотрено для родителей — от использования родительского контроля до обучения распознаванию цифровых рисков.

— Возрастной порог может ограничить доступ, но навыки безопасного поведения ребенку все равно понадобятся — и до 16 лет, и после, — подчеркнула эксперт.

По ее словам, наиболее эффективной может быть система, в которой одновременно работают несколько механизмов: проверка возраста и ограничения доступа, требования к цифровым платформам, фильтрация потенциально опасного контента и обучение детей и родителей.

— В Казахстане эти направления уже начинают соединяться. Обсуждается возрастной порог для социальных сетей, пилотируются детские SIM-карты, предусмотрена фильтрация контента, а цифровая безопасность входит в школьное обучение. Такой подход позволяет не только ограничить доступ ребенка к потенциально опасному контенту, но и постепенно научить его самостоятельно ориентироваться в цифровой среде, — заключила Жазира Асанова.

С нового учебного года в казахстанских школах вступает в силу ряд больших изменений. Что важно знать школьникам и их родителям, — читайте в обзоре корреспондента агентства Kazinform.