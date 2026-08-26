Как в Казахстане будут внедрять обязательные детские SIM-карты

В Казахстане планируют внедрить обязательные детские SIM-карты. Министр просвещения Жулдыз Сулейменова рассказала, как будет организована эта работа, передает корреспондент агентства Kazinform.

Соответствующее поручение дал Президент Касым-Жомарт Токаев на Августовской конференции педагогов в Астане.

— Мы будем заниматься этим совместно с Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития, а также Министерством культуры и информации, в рамках межведомственной ответственности, — сообщила Жулдыз Сулейменова в кулуарах конференции.

Министр отметила, что соответствующие законодательные изменения уже подготовлены.

— В настоящее время разработан законопроект, который планируется внести на рассмотрение Курултая. В нем, в том числе, предусмотрены конкретные нормы, касающиеся ограничений для создания аккаунтов в социальных сетях детьми до 16 лет, — пояснила глава Минпросвещения.

Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев высказался о запрете на соцсети детям до 16 лет.