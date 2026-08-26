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    Как в Казахстане будут внедрять обязательные детские SIM-карты

    В Казахстане планируют внедрить обязательные детские SIM-карты. Министр просвещения Жулдыз Сулейменова рассказала, как будет организована эта работа, передает корреспондент агентства Kazinform.

    детские SIM-карты
    Фото: Kazinform / ИИ

    Соответствующее поручение дал Президент Касым-Жомарт Токаев на Августовской конференции педагогов в Астане.

    — Мы будем заниматься этим совместно с Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития, а также Министерством культуры и информации, в рамках межведомственной ответственности, — сообщила Жулдыз Сулейменова в кулуарах конференции.

    Министр отметила, что соответствующие законодательные изменения уже подготовлены.

    — В настоящее время разработан законопроект, который планируется внести на рассмотрение Курултая. В нем, в том числе, предусмотрены конкретные нормы, касающиеся ограничений для создания аккаунтов в социальных сетях детьми до 16 лет, — пояснила глава Минпросвещения.

    Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев высказался о запрете на соцсети детям до 16 лет.

    Жулдыз Сулейменова Минпросвещения РК Образование школа
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
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