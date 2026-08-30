Что изменится в казахстанских школах с начала учебного года: главное для родителей

С нового учебного года в казахстанских школах вступает в силу ряд больших изменений. Что важно знать школьникам и их родителям, — в обзоре корреспондента агентства Kazinform.

СОР и СОЧ отменят для начальных классов

С 1 сентября в Казахстане полностью отменяют суммативное оценивание за раздел (СОР) и суммативное оценивание за четверть (СОЧ) для учеников начальных классов.

Фото: Teach for Qazaqstan

Решение Министерство просвещения приняло с учетом обращений родителей и предложений педагогов. Анализ показал, что СОР и СОЧ в начальных классах не в полной мере отражают достижения учащихся и создают дополнительную учебную и эмоциональную нагрузку на детей.

Вместо них будут проводиться различные формы текущего контроля — диктанты, изложения, контрольные, практические и творческие работы.

В школах вводятся новые предметы

С нового учебного года школьная программа пополнится рядом новых обязательных учебных курсов.

В частности, для учащихся 5-7-х классов вводится предмет «Основы Конституции». А в 8-11-х классах появится обязательный курс «Закон и порядок».

Фото: сгенерировано ИИ

Кроме того, для учащихся 5-11-х классов вводится обязательный курс «Личная безопасность». Он направлен на формирование социально-эмоциональных навыков у детей, развитие их жизненной устойчивости, а также навыков правильных действий в различных жизненных ситуациях.

Курс «Основы права», ранее преподававшийся как предмет по выбору, становится обязательным для всех учащихся.

Отдельное нововведение — внедрение искусственного интеллекта в систему среднего образования. В этой связи предмет «Цифровая грамотность» в 1-4-х классах переименован в «Цифровую грамотность и искусственный интеллект», а «Информатика» в 5–11-х классах — в «Информатику и искусственный интеллект».

НВП будут изучать по новой программе

С началом нового учебного года в школах Казахстана начнут преподавать обновленную программу начальной военной подготовки (НВП).

Фото: Министерство обороны РК

Нововведения связаны с изменениями в Законе РК «О воинской службе и статусе военнослужащих», вступившими в силу с 1 сентября текущего года в рамках развития военно-патриотического воспитания.

Так, с 1 сентября дисциплина возвращает название «Начальная военная подготовка» и полностью меняет формат. Изменения затрагивают содержание предмета и подходы к подготовке педагогов. Повышение квалификации преподавателей будет проходить на базе военных учебных заведений, что позволит усилить практическую составляющую подготовки. Кроме того, законодательством предусмотрено наличие военного стажа у педагогов.

Школьники получат обновленные учебники

Как рассказали в Минпросвещения, обновление учебников будет проходить поэтапно. До 30 августа 2026 года будут приобретены учебники для 3-х классов по предметам «Қазақ тілі», «Русский язык», «Математика», «Познание мира», «Литературное чтение», «Музыка», а также учебники по предмету «Всемирная история» для 7-х классов.

Фото: Kazinform

В новых учебниках отражены нормы и ценности новой Конституции.

Следующие этапы обновления запланированы на 2027 год: до 1 января — для 4-х и 9-х классов, до 1 апреля — для 8-х классов.

Медосмотры будут проводить по-новому

С 30 августа вступают в силу новые правила проведения профилактических медицинских осмотров детей дошкольного и школьного возраста.

Фото: Freepik

На доврачебном этапе медработники будут измерять рост и вес ребенка, а детям до пяти лет — также окружность головы. С пяти лет будет рассчитываться индекс Кетле, а с шести лет — измеряться артериальное давление. Также предусмотрены плантография, пульсоксиметрия и электрокардиография. ЭКГ будут проводить детям в возрасте 10, 14, 15 и 16 лет.

Общий анализ крови и мочи предусмотрен в возрасте одного года, двух лет и шести месяцев, пяти, 10, 14 и 16 лет.

Отдельное внимание уделят профилактическому осмотру полости рта. Направления к стоматологу будут формироваться детям в возрасте от двух до 17 лет в определенные возрастные периоды.

Врач-педиатр или врач общей практики оценит общее состояние здоровья ребенка, его физическое, психофизическое и половое развитие. При осмотре также будут проверяться органы дыхания, кровообращения, пищеварения, нервная и эндокринная системы, ЛОР-органы и состояние кожных покровов.

С десяти лет будет проводиться оценка полового развития, а девочкам в 12, 14 и 16 лет — состояния репродуктивного здоровья. При выявлении отклонений ребенка направят к акушеру-гинекологу.

Детям до шести лет предусмотрен специализированный этап с участием детского хирурга, невролога, оториноларинголога, офтальмолога и стоматолога.

В новые правила также включена оценка возможных признаков жестокого обращения с ребенком. Медработники будут обращать внимание на характерные кровоподтеки, следы связывания или прижиганий, а также признаки отсутствия необходимого ухода, питания, медицинской помощи и безопасности.

Результаты профилактического осмотра родители смогут получить через медицинские цифровые системы и мобильные приложения.

Запретят использовать телефоны на уроках

Минпросвещения также разработало единые требования по использованию мобильных телефонов в школах.

Фото: magnific.com

Во время учебного процесса школьники не смогут пользоваться телефонами, если их использование не предусмотрено краткосрочным планированием урока.

При этом порядок хранения телефонов — сдавать ли их педагогу, оставлять в специальных местах или применять другой механизм — школы будут определять самостоятельно с учетом своих условий.

Некоторые школы перейдут на ИИ

С 1 сентября 2026 года в 10 малокомплектных школах Павлодарской и Кызылординской областей будет запущен пилотный проект с применением технологий искусственного интеллекта, направленный на сокращение разрыва в качестве образования между городскими и сельскими школами.

Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

На пилотном этапе проект охватит 500 малокомплектных школ. До 2029 года его поэтапно внедрят во всех 2,6 тыс. малокомплектных школах страны.

Ранее сообщалось, что более 380 тыс. детей в новом учебном году впервые сядут за школьные парты. Около 320 тыс. из них уже зачислены в первый класс.