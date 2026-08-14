Создают эмоциональную нагрузку на детей: отмену СОР и СОЧ объяснили в Минпросвещения

С 1 сентября в Казахстане изменят подходы к оцениванию учебных достижений учащихся 1-4-х классов. В Министерстве просвещения РК объяснили причины пересмотра системы в ответ на официальный запрос агентства Kazinform.

Министерством совместно с НАО им. Ы. Алтынсарина проведена комплексная работа по изучению эффективности системы оценивания в начальных классах, включая суммативное оценивание за раздел (СОР) и суммативное оценивание за четверть (СОЧ).

Основанием для проведения анализа послужили обращения родителей, инициировавших обсуждение вопросов применения СОР и СОЧ в начальных классах, а также предложения педагогического сообщества по совершенствованию критериальной системы оценивания.

— Проведенный анализ показал, что применение СОР и СОЧ в начальных классах не в полной мере отражает достижение обучающихся, создает дополнительную учебную и эмоциональную нагрузку на детей, — говорится в ответе.

В связи с этим принято решение с 1 сентября 2026 года пересмотреть подходы и формы оценивания учебных достижений обучающихся 1-4-х классов при нулевом, промежуточном и итоговом оценивании за четверть.

Для оценки уровня освоения образовательной программы будут применяться различные формы текущего контроля, соответствующие возрастным особенностям младших школьников, включая диктанты, изложения, контрольные, практические и творческие работы.

В ведомстве отмечают, что это позволит объективно оценивать уровень предметных знаний, развитие читательской и письменной грамотности, а также будет способствовать формированию функциональной грамотности, развитию когнитивных навыков, критического мышления и коммуникативных компетенций обучающихся.

Проект соответствующего приказа министра просвещения опубликован на портале «Открытые НПА».