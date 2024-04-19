Ответный удар Израиля по Ирану. Что будет с ценами на нефть на мировом рынке

Израиль сегодня нанес удар по Ирану в качестве ответа на атаку 13 апреля. Обострение на Ближнем Востоке неизбежно отразится на росте цен на нефть. Уже во втором квартале 2024 года стоимость барреля нефти марки Brent может достигнуть 130 долларов США. Что происходит в ближневосточном регионе и как это отразится на черном золоте, а также национальной валюте Казахстана, читайте в материале собственного корреспондента агентства Kazinform.

На Ближнем Востоке очередное военное противостояние

Как известно, 1 апреля израильскими военно-воздушными силами был нанесен ракетный удар по зданию консульства Ирана в Сирии, где погибло 7 человек, в том числе два высокопоставленных военных.

Данные действия Тель-Авива привели к ответному удару иранскими силами по Израилю. В ночь на 14 апреля вооруженные силы Ирана выпустили 185 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), 110 крылатых ракет класса «земля-земля» и 36 баллистических ракет. Официально Тегеран назвал это ответом на ракетный удар по своему диппредставительству.

Наряду с этим, в Ормузском проливе было захвачено грузовое судно, которое, по некоторым данным, аффилировано с Израилем. При этом в Красном море группировка йеменских хуситов активизировала свои нападения на корабли, связанные с Тель-Авивом и западными странами.

По заявлениям Вашингтона, за последнее время только в Аденском заливе по торговым судам и непосредственно по кораблям ВМС США хуситами было выпущено более 90 ракетных ударов и атак дронами «камикадзе».

Как обстановка в акватории Красного моря и Ормузского пролива влияет на мировую экономику

Красное море является критически важным регионом с точки зрения морской торговли и особенно транспортировки энергоносителей. Поэтому усиление атак на морские перевозки в регионе стали быстро проявляться в показателях мировой экономики. Стоимость перевозки контейнеров через Красное море за последнее время выросла в несколько раз, что привело к сокращению торгового оборота в регионе.

Конфликт в акватории Красного моря, где йеменские хуситы обстреливают торговые корабли в отместку действиям Израиля в секторе Газа, постепенно наносит негативный эффект на мировую торговлю и повышает цены на нефть. Несмотря на сосредоточение в акватории Красного моря сил ВМС США и европейских союзников, операция против хуситов серьезных результатов не принесла.

На поставки сырья через Ормузский пролив приходится около пятой части мирового предложения нефти. Возможные риски для поставок нефти через данный пролив, который обеспечивает транспортировку 20% мирового потребления углеводородов, что создает ощутимый ажиотаж вокруг цен на нефть. В целом ситуация на Ближнем Востоке продолжит оказывать особое влияние на нефтяные котировки.

Несмотря на то, что доля Ирана в мировой добыче составляет 2-2,5%, он имеет стратегически важное географическое расположение. Нестабильные поставки нефти через Ормузский пролив может сформировать рост цен, дефицит и повышение спроса в нефтехимической отрасли.

По утверждениям российских аналитиков, если не произойдет дополнительных геополитических потрясений, то во втором квартале рынок может вернуться к балансу и цены на нефть стабилизируются. Но сейчас в целом геополитическая напряженность формируется вокруг всего аравийского полуострова.

Эксперты прогнозируют рост цен на нефть до $30–$40 за баррель

Мировые цены на нефть в пятницу, 12 апреля, выросли до 90,5 долларов за баррель (+0,8%) на фоне высоких рисков эскалации конфликта на Ближнем Востоке. После иранской атаки мировую экономику волновал только один вопрос – каким будет ответ израильских властей. И вот сегодня Израиль нанес ответный удар по Ирану. Ряд зарубежных аналитиков отмечают, что нефть легко превысит отметку 100 долларов за баррель в случае ответного удара Израиля по иранским нефтяным объектам, что приведет котировки до 120-130 долларов за баррель в случае закрытия Ормузского пролива.

В данное время стоимость за баррель нефти марки Brent на лондонской бирже составляет 87,5 долларов, что на 2,5% меньше, чем неделю назад. В свою очередь, WTI стала дешевле почти на 3% с выражением в стоимости около 83 долларов.

Эксперты отмечают, что строить прогнозы даже на ближайшее будущее достаточно сложно. Во всяком случае, экономисты убеждены, что краткосрочные скачки на Казахстане заметно не отразятся.

Валютный рынок Казахстана в подобных условиях

Согласно прогнозам Bank of America, стоимость нефти марки Brent может достичь 130 за баррель уже во втором квартале 2024 года. Если между Израилем и Ираном начнется многомесячная война, которая приведет к сбоям поставок иранской нефти. Тогда цена сорта нефти WTI, добываемого в США может подскочить до отметки 123 долларов за баррель.

В случае начала полномасштабной войны добыча в Иране может сократиться на 1,5 млн. баррелей в сутки. После этого ОПЕК+, вероятно, начнет поставлять больше нефти на рынок, но это приведет к сокращению свободных мощностей альянса. В итоге в 2025 году цена марки Brent останется на уровне 100 долларов за баррель, а цена WTI будет стоить 93 долларов за баррель.

Как отмечают отдельные обозреватели, подобные условия мировых котировок на нефть могут в определенной степени укрепить курс доллара к национальным валютам.

Наметившийся в конце прошлой недели перевес предложения инвалюты над спросом на внутреннем рынке, обусловил снижение средневзвешенного курса USDKZT до отметки 448,06 тенге за 1 доллар США (-0,26 тенге). Национальным банком Казахстана отмечается, что торговая активность в пятницу, 12 апреля, была повышенной – 271,3 млн долларов (+13,3 млн). Рыночный сентимент могло поддерживать сохранение высокой базовой ставки, дорожающая нефть и новости о ее более высокой добычи относительно квот ОПЕК+ (в марте превышение составило 131 тыс б/с).

По данным НБРК, на утренней сессии в понедельник, 15 апреля, пара USDKZT торговалась на уровне 449,05 тенге за доллар. Между тем, по состоянию на 19 апреля, национальная валюта укрепилась до 447,4 тенге за 1 доллар США.