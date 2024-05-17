Отстают от сроков посевной кампании из-за дождей аграрии Жамбылской области

Завершается сев многолетних трав и зерновых культур в районах Жамбылской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным облуправления сельского хозяйства, в этом году под зерновые и зернобобовые культуры занято 364,7 тысячи гектаров, кормовые - 190,5 тысячи гектаров.

- Сарысуские фермеры перевыполнили план по севу зерновых культур на 2,9 тысячи гектаров, - отметили в пресс-службе ведомства. - Больше намеченного (123,5%) у нас засеяно площадей под сахарную свеклу - 9,7 тысячи гектаров, по темпам это больше прошлогоднего на 3,1 тысячи га. В этом году сахарной свеклы посеяли больше запланированного в Кордайском (на 750 гектаров), Меркенском (на 700 гектаров), Рыскуловском (на 98 гектаров) и Шуском (6,6 тысячи гектаров) районах.

На сегодняшний день в районах области масличными культурами засеяно 30,4 тысячи гектаров (66,1%), под бахчевые 6,7 тысячи гектаров (85%), под лук - 15,9 тыс. га (96,8%). Лука на 400 гектаров больше посеяли в Байзакском районе.

По некоторым культурам в хозяйствах региона в этом году идет отставание от сроков посевной кампании по причине обильных осадков. Посевные работы затянулись в Таласском, Рыскуловском, Сарысуском районах и городе Таразе.

Овощами засеяно 20,2 тысячи гектаров (88,4%), это на 10 тысяч гектаров меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По масличным культурам - на 20,2 гектара меньше. Меньше показатели посевной по картофелю - на 1,9 тысячи гектаров, отметили в облуправлении сельского хозяйства.

Как сообщалось, жамбылские сельхозформирования занимаются посевами яровых колосовых, масличных, сахарной свеклы, овощей, вносят минеральные удобрения. В этом году планируется внести 53,3 тыс. тонн минеральных удобрений на площади 332,4 тыс. га.

В весенне-полевых работах задействовано 7 506 единиц сельскохозяйственной техники, на посевную кампанию выделено 10,8 тыс. тонн дизельного топлива. Через программу «Кен дала» выделено 2,5 млрд тенге на весенне-полевые работы.

В этом году аграрии Жамбылской области сельскохозяйственными культурами засеивают 644,5 тыс. га посевных площадей. Зерновые и зернобобовые культуры займут 364,7 тыс. га, масличные - 46,1 тыс. га, сахарная свекла - 9,7 тыс. га, картофель - 4,5 тыс. га, овощи - 22,8 тыс. га, бахчевые - 7,9 тыс. га и кормовые - 190,5 тыс. га.

Ранее о грядущих сильных дождях в РК предупредило акиматы Министерство сельского хозяйства.