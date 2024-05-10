Посевная кампания: о грядущих сильных дождях в РК предупредил акиматы Минсельхоз

Министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров прокомментировал готовность сельскохозяйственных формирований к проведению посевной кампании в паводковых регионах, передает корреспондент агентства Kazinform.

— В первую очередь надо подготовить технику. По данным акиматов на сегодняшний день на 98% техника готова. Осталось 2% довести, до 15 мая аграрии будут готовы. Это по данным акиматов. Поэтому, мы здесь проблем не видим, — сказал Айдарбек Сапаров на брифинге в Правительстве.

Между тем, он не исключает необходимости подключения ночных смен в связи с дождями.