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    12:23, 10 Май 2024 | GMT +6

    Посевная кампания: о грядущих сильных дождях в РК предупредил акиматы Минсельхоз

    дожди
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    Министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров прокомментировал готовность сельскохозяйственных формирований к проведению посевной кампании в паводковых регионах, передает корреспондент агентства Kazinform.   

    — В первую очередь надо подготовить технику. По данным акиматов на сегодняшний день на 98% техника готова. Осталось 2% довести, до 15 мая аграрии будут готовы. Это по данным акиматов. Поэтому, мы здесь проблем не видим, — сказал Айдарбек Сапаров на брифинге в Правительстве.

    Между тем, он не исключает необходимости подключения ночных смен в связи с дождями.

    — Говорят, будут сильные дожди. Поэтому, мы предупредили акиматы и сельхозформирования, чтобы в случае чего, ночные смены тоже были готовы. Чтобы успеть в оптимальные сроки, — добавил министр.

    Теги:
    Посевная Погода Аграрии Дожди Регионы Казахстана
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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