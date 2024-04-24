По 250 тенге за литр ГСМ реализуют аграриям Жамбылской области

Продолжается посевная кампания во всех районах Жамбылской области. Сельхозформирования занимаются посевами яровых колосовых, масличных, сахарной свеклы, овощей, вносят минеральные удобрения, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным облуправления сельского хозяйства, в этом году сельскохозяйственными культурами засеивают 644,5 тыс. га посевных площадей. Зерновые и зернобобовые культуры займут 364,7 тыс. га, масличные - 46,1 тыс., сахарная свекла - 7,9 тыс., картофель - 4,5 тыс., овощи - 22,8 тыс., бахчевые - 7,9 тыс. и кормовые - 190,5 тыс. га.

- Уже вспахано свыше 117 тыс. га, обработано более 248 тыс. га, - говорит исполняющий обязанности руководителя облуправления сельского хозяйства Нуржан Мукашев. - Продолжились работы по посеву яровых колосовых культур на 161,1 тыс. га, овощей на 11,3 тыс. га, многолетних трав на 23,3 тыс. га, масличных культур на 1,8 тыс. га и сахарной свеклы на 5,2 тыс. га. Необходимый объем посевных яровых культур урожая 2024 года обеспечен 100%.

В этом году жамбылские аграрии планируют внести 53,3 тыс. тонн минеральных удобрений на площади 332,4 тыс. га. Это 23,1 тыс. тонн аммиачной селитры, 5,3 тыс. тонн аммофоса и 24,9 тыс. тонн других удобрений. На сегодняшний день на площади 28,2 тыс. га введено 7 тыс. тонн минеральных удобрений.

В весенне-полевых работах задействовано 7 506 единиц сельскохозяйственной техники (4 783 тракторов, 1 242 плугов, 589 культиваторов, 796 сеялок и 96 семенных протравителей).

На посевную кампанию выделено 10,8 тыс. тонн дизельного топлива по цене 250 тенге за 1 литр.

Напомним, Министерство энергетики установило рекомендованную цену дизтоплива для производителей сельхозпродукции на уровне 250 тенге за литр, что на 15% ниже розничной цены на АЗС.

Для распределения определено 7 региональных распределительных операторов. В настоящее время на 7,7 тыс. тонн дизельного топлива операторы уже перечислили средства, из них 6,5 тыс. тонн поставлено в область, 2,9 тыс. тонн распределено между сельхозтоваропроизводителями.