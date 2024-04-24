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    04:20, 24 Апрель 2024 | GMT +6

    По 250 тенге за литр ГСМ реализуют аграриям Жамбылской области

    посевная кампания в Жамбылской области
    Фото: Галина Скрипник/Kazinform

    Продолжается посевная кампания во всех районах Жамбылской области. Сельхозформирования занимаются посевами яровых колосовых, масличных, сахарной свеклы, овощей, вносят минеральные удобрения, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По данным облуправления сельского хозяйства, в этом году сельскохозяйственными культурами засеивают 644,5 тыс. га посевных площадей. Зерновые и зернобобовые культуры займут 364,7 тыс. га, масличные - 46,1 тыс., сахарная свекла - 7,9 тыс., картофель - 4,5 тыс., овощи - 22,8 тыс., бахчевые - 7,9 тыс. и кормовые - 190,5 тыс. га.

    - Уже вспахано свыше 117 тыс. га, обработано более 248 тыс. га, - говорит исполняющий обязанности руководителя облуправления сельского хозяйства Нуржан Мукашев. - Продолжились работы по посеву яровых колосовых культур на 161,1 тыс. га, овощей на 11,3 тыс. га, многолетних трав на 23,3 тыс. га, масличных культур на 1,8 тыс. га и сахарной свеклы на 5,2 тыс. га. Необходимый объем посевных яровых культур урожая 2024 года обеспечен 100%.

    В этом году жамбылские аграрии планируют внести 53,3 тыс. тонн минеральных удобрений на площади 332,4 тыс. га. Это 23,1 тыс. тонн аммиачной селитры, 5,3 тыс. тонн аммофоса и 24,9 тыс. тонн других удобрений. На сегодняшний день на площади 28,2 тыс. га введено 7 тыс. тонн минеральных удобрений.

    В весенне-полевых работах задействовано 7 506 единиц сельскохозяйственной техники (4 783 тракторов, 1 242 плугов, 589 культиваторов, 796 сеялок и 96 семенных протравителей).

    На посевную кампанию выделено 10,8 тыс. тонн дизельного топлива по цене 250 тенге за 1 литр.

    Напомним, Министерство энергетики установило рекомендованную цену дизтоплива для производителей сельхозпродукции на уровне 250 тенге за литр, что на 15% ниже розничной цены на АЗС.

    Для распределения определено 7 региональных распределительных операторов. В настоящее время на 7,7 тыс. тонн дизельного топлива операторы уже перечислили средства, из них 6,5 тыс. тонн поставлено в область, 2,9 тыс. тонн распределено между сельхозтоваропроизводителями.

    - Для финансирования весенне-полевых работ через программу «Кен дала» выделено 2,5 млрд тенге. На сегодняшний день поступила 101 заявка от сельхозтоваропроизводителей на 1,5 млрд тенге, при этом 66 хозяйствам одобрено, из них 35-ти выплачено на сумму 475 млн тенге. Также ведется работа по выплате кредитных средств, - рассказал Нуржан Мукашев.

     

     

    Теги:
    Посевная Сельское хозяйство Аграрии Регионы Казахстана Жамбылская область
    Галина Скрипник
    Автор
    Галина Скрипник
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