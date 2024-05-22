Отношения Парижа и Баку претерпевают концептуальный кризис – казахстанский эксперт о протестах в Новой Каледонии

Вот уже неделю на тихоокеанской территории Новой Каледонии, находящейся в подчинении Франции, не утихают массовые беспорядки. Франция объявила чрезвычайное положение на острове. При этом, Баку потребовал извинений за высказывание главы французского МВД о вмешательстве в дела Новой Каледонии. Сегодня стало известно, что ситуация настолько обострилась, что Президент Франции Эмманюэль Макрон собирается посетить остров. О том, с чем связано такое развитие событий на этой территории и при чем тут Баку, своим мнением поделился руководитель программы внешней политики и международных исследований Научно-аналитического центра MIND Maqsut Narikbayev University Мирас Жиенбаев, в интервью аналитическому обозревателю агентства Kazinform.

Суть протестов

Официальные власти сообщают о нескольких сотнях задержанных и раненных в ходе протестов, включая 6 погибших. Местная торгово-промышленная палата сообщает о значительном ущербе вследствие действия вандалов и, в целом, протестов.

По словам Мираса Жиенбаева, суть протестов, которые развернулись на территории Новой Каледонии, заключается в недовольстве электоральной реформой. Согласно принятым поправкам, жители материковой Франции, прожившие на территории острова в течение 10 лет, получают право голоса при выборах в местные законодательные органы заморской территории.

К слову, текущее население Новой Каледонии составляет порядка 300 тысяч человек, 40% из которых или 112 тысяч человек приходятся на канаков – один из коренных народов Меланезии.

- Электоральная реформа на этой территории спровоцировала недовольство представителей данного коренного этносного архипелага, которые опасаются снижения своего политического влияния и автономии от континентальной Франции. Реформа предполагает изменение механизма голосования на Новой Каледонии и повлияет на формат формирования местного законодательного собрания. Возвращаясь в историю данного вопроса, согласно соглашениям Франции и Новой Каледонии в 1998 году достигнута договоренность по расширению политической автономии, право голоса на местных выборах предоставлялось лишь тем гражданам, что проживали на территории архипелага к этому моменту. Эти соглашения заложили и правовую основу серии референдумов о будущем отношений островов с Францией, на которых, жители Новой Каледонии высказались против независимости от Франции, - пояснил Мирас Жиенбаев.

По его данным, в ходе референдумов 2018 и 2020 годов сторонники сохранения отношений с Парижем получили незначительное большинство, а в ходе третьего, в 2021 году, политические партии – сторонники независимости приняли решение о бойкоте референдума ввиду отказа властей о переносе плебисцита на фоне пандемии.

Геополитика вопроса

На фоне углубления политического кризиса и введения режима ЧС на территории Новой Каледонии министр внутренних дел Франции Жеральд Дарменен заявил о возможном следе властей Азербайджана в поддержке сепаратистов, на что МИД Азербайджана выпустило специальное заявление с опровержением.

- Отношения Парижа и Баку претерпевают концептуальный кризис в контексте динамики армяно-азербайджанских отношений и перспектив их мирного урегулирования. При этом оба государства нацелены на риторическую конфронтацию и все чаще обвиняют друг друга во вмешательстве во внутренние процессы. Текущее заявление французского министра отчасти может быть связано с недавним визитом главы комитета по инфраструктуре Конгресса Новой Каледонии Нейсселин Омайра в Азербайджан для участия в конференции, в рамках которой был подписан меморандум о сотрудничестве, - считает спикер.

По мнению Мираса Жиенбаева, массовые протесты в Новой Каледонии и будущее отношений Франции со своей заморской территорией являются, прежде всего, внутренним делом самой Франции, которое едва ли может быть инспирировано извне. При этом, Париж и Баку остаются стратегическими партнерами Казахстана, который продолжает свои усилия по мирному урегулированию армяно-азербайджанского конфликта посредствам good office в Алматы.

В целом, как отметил эксперт, вспыхнувшие протесты в Новой Каледонии стали не только фактором внутриполитического процесса, но и одним из измерений общих геополитических противостояний.