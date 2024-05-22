Макрон посетит Новую Каледонию

В свете беспорядков в Новой Каледонии президент Франции Эмманюэль Макрон планирует в ближайшее время посетить остров, сообщает собственный корреспондент Kazinform.

— Президент Э. Макрон должен прибыть в четверг утром в Новую Каледонию (по местному времени), в среду вечером (по европейскому времени), — пишет газета «Le Figaro».

После новостей о прибытии главы Франции правительство Каледонии объявило о «беспрецедентной» кибератаке на архипелаг.

— Вчера вечером мы подверглись кибератаке беспрецедентной силы в Новой Каледонии, поскольку провайдер доступа в Интернет подвергся атаке извне, — сообщил Кристофер Гижес, член местного правительства.

По его словам, «командам штата и местного почтового и телекоммуникационного отделения удалось остановить атаку до того, как был нанесен значительный ущерб».

— Это произошло очень скоро после объявления о визите президента республики в Новую Каледонию, — добавил Кристофер Гижес.

Новая Каледония, расположенная между Австралией и Фиджи, является французской территорией, которая исторически стремится к независимости.

Недавние волнения в Новой Каледонии были вызваны новым законом о выборах, который коренное население архипелага восприняло как дискриминационный.

Этот закон позволяет людям, прожившим в Новой Каледонии не менее десяти лет, голосовать на местных выборах, что, по мнению сторонников независимости, приведет к размыванию голосов канаков.

Беспорядки продолжаются уже несколько дней, погибли шесть человек.