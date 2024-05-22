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    14:56, 22 Май 2024 | GMT +6

    Макрон посетит Новую Каледонию

    Макрон
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    В свете беспорядков в Новой Каледонии президент Франции Эмманюэль Макрон планирует в ближайшее время посетить остров, сообщает собственный корреспондент Kazinform.

    — Президент Э. Макрон должен прибыть в четверг утром в Новую Каледонию (по местному времени), в среду вечером (по европейскому времени), — пишет газета «Le Figaro».

    После новостей о прибытии главы Франции правительство Каледонии объявило о «беспрецедентной» кибератаке на архипелаг.

    — Вчера вечером мы подверглись кибератаке беспрецедентной силы в Новой Каледонии, поскольку провайдер доступа в Интернет подвергся атаке извне, — сообщил Кристофер Гижес, член местного правительства.

    По его словам, «командам штата и местного почтового и телекоммуникационного отделения удалось остановить атаку до того, как был нанесен значительный ущерб».

    — Это произошло очень скоро после объявления о визите президента республики в Новую Каледонию, — добавил Кристофер Гижес.

    Новая Каледония, расположенная между Австралией и Фиджи, является французской территорией, которая исторически стремится к независимости.

    Недавние волнения в Новой Каледонии были вызваны новым законом о выборах, который коренное население архипелага восприняло как дискриминационный.

    Этот закон позволяет людям, прожившим в Новой Каледонии не менее десяти лет, голосовать на местных выборах, что, по мнению сторонников независимости, приведет к размыванию голосов канаков.

    Беспорядки продолжаются уже несколько дней, погибли шесть человек.

    Теги:
    Франция Визит Макрона массовые беспорядки Кибератака Мировые новости
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Арнур Рахимбеков
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