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    21:29, 17 Май 2024 | GMT +6

    Баку потребовал извинений за высказывание главы французского МВД

    Азербайджан
    Фото: Trend

    Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики отвергло обвинения министра внутренних дел Франции Жерара Дарманена о вмешательстве в дела Новой Каледонии, где в последние дни не утихают массовые протесты, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    — Мы полностью отвергаем очередное заявление министра внутренних дел Франции Жерара Дарманена против Азербайджана и о предполагаемых связях между Азербайджаном и лидерами движения за независимость Новой Каледонии, сделанное в его интервью телеканалу France-2 16 мая 2024 года, — говорится в комментарии руководителя пресс-службы Министерства иностранных дел АР Айхана Гаджизаде.

    В министерстве также призвали Францию прекратить иные необоснованные претензии к Азербайджану.

    Позже Айхан Гаджизаде, отвечая на вопросы журналистов, прокомментировал слова французского министра, в которых Азербайджан был определен как диктатура.

    — Подобные заявления, сделанные Францией против Азербайджана, совершенно неприемлемы и категорически нами отвергаются, — сказал Гаджизаде.

    По его словам, в Азербайджане полностью обеспечены основные права и свободы. В стране люди разных национальностей и вероисповеданий сосуществуют в добрых и безопасных условиях.

    — Французская сторона должна извиниться за это заявление. В противном случае это приведет к еще большему негативному влиянию на азербайджано-французские отношения, — говорится в заявлении пресс-секретаря.

    Напомним, что протестные акции в Новой Каледонии продолжаются с 13 мая, арестовано более двухсот человек. Франция ввела на острове чрезвычайное положение и разместила 1 700 военнослужащих для помощи полиции. Столкновения начались после того, как Париж отменил ограничения на участие в местных выборах в Новой Каледонии тех жителей, которые приехали на остров меньше 10 лет назад.

    Теги:
    Франция Азербайджан Мировые новости Международные отношения
    Серикбол Кошмаганбетов
    Автор
    Серикбол Кошмаганбетов
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