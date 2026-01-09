Отменены авиарейсы в иранские города на фоне продолжающихся протестов

В пятницу ряд авиакомпаний отменили рейсы в Тегеран и другие иранские города на фоне продолжающихся в стране массовых протестов. Согласно данным приложения аэропорта Стамбула, авиакомпания Turkish Airlines отменила пять рейсов в иранскую столицу, запланированных на этот день.

По информации того же источника, были также отменены пять рейсов, выполнявшихся иранскими авиаперевозчиками, тогда как еще семь рейсов оставались в расписании.

Турецкие власти официальных комментариев по ситуации в Иране не делали. Вместе с тем, по данным специализированного сервиса FlightRadar, самолет Turkish Airlines, следовавший в Шираз, а также рейс авиакомпании Pegasus в Мешхед накануне развернулись и не вошли в воздушное пространство Ирана. Турция имеет с Ираном сухопутную границу протяженностью около 500 километров и три действующих пограничных перехода.

Отмены рейсов затронули и направление Персидского залива. Как сообщает Reuters со ссылкой на сайт аэропортов Дубая, не менее 17 рейсов авиакомпании flydubai, запланированных на пятницу между Дубаем и иранскими городами, включая Тегеран, Шираз и Мешхед, были отменены. Представитель flydubai заявил агентству, что полеты в Иран в этот день отменены, а авиакомпания продолжит мониторинг ситуации и корректировку расписания, не уточнив причины сбоев.

At ‍least six flights between #Dubai ⁠and several Iranian cities including ‍Tehran, ‍Shiraz and Mashhad ‍scheduled ⁠⁠have ‍been canceled, ⁠the Dubai Airports website shows.https://t.co/iWpYZnEjSd — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) January 9, 2026

По данным турецких СМИ, Turkish Airlines в целом отменила 17 рейсов в иранском направлении, турецкая авиакомпания Ajet — еще шесть рейсов, а лоукостер Pegasus Airlines также отменил ряд полетов в иранские города.

Кроме того, согласно информации на сайте международного аэропорта Хамад, были отменены как минимум два рейса между Дохой и Тегераном, запланированные на пятницу.

Отмены авиасообщения происходят на фоне масштабных протестов в Иране, начавшихся в конце декабря из-за ухудшения социально-экономической ситуации и роста стоимости жизни. По данным мониторинговой организации NetBlocks, в стране с четверга действует общенациональное отключение интернета, которое было продлено на пятницу.