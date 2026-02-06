РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:34, 06 Февраль 2026 | GMT +5

    Открытие зимних Олимпийских игр-2026: когда и где смотреть в прямом эфире

    Сегодня, 6 февраля, в Италии состоится открытие зимних Олимпийских игр-2026. Начало церемонии — 00:00 по времени Астаны, передает агентство Кazinform со ссылкой на НОК РК.

    Олимпиада-2026
    Фото: НОК РК

    Сборную Казахстана на главном старте четырехлетия представят 36 спортсменов в десяти видах спорта. Первые соревнования с участием казахстанцев пройдут уже завтра, 7 февраля.

    Следить за Олимпиадой в прямом эфире можно на телеканалах Qazsport, Qazaqstan, Jibek Joly и «Хабар».

    График выступлений казахстанских спортсменов опубликован здесь.

     

    Теги:
    Спорт Олимпиада 2026 Открытие спортсмены Казахстана Зимние виды спорта
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
    Сейчас читают