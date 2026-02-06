Открытие зимних Олимпийских игр-2026: когда и где смотреть в прямом эфире

Сборную Казахстана на главном старте четырехлетия представят 36 спортсменов в десяти видах спорта. Первые соревнования с участием казахстанцев пройдут уже завтра, 7 февраля.

Следить за Олимпиадой в прямом эфире можно на телеканалах Qazsport, Qazaqstan, Jibek Joly и «Хабар».

График выступлений казахстанских спортсменов опубликован здесь.