14:34, 06 Февраль 2026 | GMT +5
Открытие зимних Олимпийских игр-2026: когда и где смотреть в прямом эфире
Сегодня, 6 февраля, в Италии состоится открытие зимних Олимпийских игр-2026. Начало церемонии — 00:00 по времени Астаны, передает агентство Кazinform со ссылкой на НОК РК.
Сборную Казахстана на главном старте четырехлетия представят 36 спортсменов в десяти видах спорта. Первые соревнования с участием казахстанцев пройдут уже завтра, 7 февраля.
Следить за Олимпиадой в прямом эфире можно на телеканалах Qazsport, Qazaqstan, Jibek Joly и «Хабар».
График выступлений казахстанских спортсменов опубликован здесь.