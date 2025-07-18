РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:45, 18 Июль 2025 | GMT +5

    Откормочный комплекс на 5 000 голов КРС запущен в Туркестанской области

    Проект по строительству откормочного комплекса и мясокомбината реализован ТОО «KAZ ECO MEAT» в Сайрамском районе Туркестанской области. Об этом передает агентство Kazinform.

    Откормочный комплекс на 5 000 голов КРС запущен в Туркестанской области
    Фото: МСХ РК

    По информации Министерства сельского хозяйства РК, общая стоимость проекта, ориентированного на переработку до 10 000 тонн мяса в год, составляет 8,5 млрд тенге.

    Предприятие оснащено современным оборудованием, поставленным из Беларуси, Китая и Турции. На всех этапах производства внедрены передовые технологические решения. Установлена автоматизированная система кормления, обеспечивающая эффективный и стабильный режим откорма животных.

    С целью комплексной переработки продукции внедрены установки для сбора и переработки крови, а также оборудование для переработки костей, что позволяет организовать полностью безотходный производственный цикл. Мясокомбинат соответствует международным стандартам качества и ориентирован на экспорт продукции.

    Откормочный комплекс на 5 000 голов КРС запущен в Туркестанской области
    Фото: МСХ РК
    мясокомбинат
    Фото: МСХ РК

    В качестве сырья используется скот, поставляемый как местными фермерскими хозяйствами, так и из северных регионов страны.

     

    Теги:
    Сельское хозяйство Туркестанская область Регионы Казахстана Регионы Скот Минсельхоз Мясо
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Сейчас читают