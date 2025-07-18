Откормочный комплекс на 5 000 голов КРС запущен в Туркестанской области

По информации Министерства сельского хозяйства РК, общая стоимость проекта, ориентированного на переработку до 10 000 тонн мяса в год, составляет 8,5 млрд тенге.

Предприятие оснащено современным оборудованием, поставленным из Беларуси, Китая и Турции. На всех этапах производства внедрены передовые технологические решения. Установлена автоматизированная система кормления, обеспечивающая эффективный и стабильный режим откорма животных.

С целью комплексной переработки продукции внедрены установки для сбора и переработки крови, а также оборудование для переработки костей, что позволяет организовать полностью безотходный производственный цикл. Мясокомбинат соответствует международным стандартам качества и ориентирован на экспорт продукции.

Фото: МСХ РК

Фото: МСХ РК

В качестве сырья используется скот, поставляемый как местными фермерскими хозяйствами, так и из северных регионов страны.