Откормочный комплекс на 5 000 голов КРС запущен в Туркестанской области
Проект по строительству откормочного комплекса и мясокомбината реализован ТОО «KAZ ECO MEAT» в Сайрамском районе Туркестанской области. Об этом передает агентство Kazinform.
По информации Министерства сельского хозяйства РК, общая стоимость проекта, ориентированного на переработку до 10 000 тонн мяса в год, составляет 8,5 млрд тенге.
Предприятие оснащено современным оборудованием, поставленным из Беларуси, Китая и Турции. На всех этапах производства внедрены передовые технологические решения. Установлена автоматизированная система кормления, обеспечивающая эффективный и стабильный режим откорма животных.
С целью комплексной переработки продукции внедрены установки для сбора и переработки крови, а также оборудование для переработки костей, что позволяет организовать полностью безотходный производственный цикл. Мясокомбинат соответствует международным стандартам качества и ориентирован на экспорт продукции.
В качестве сырья используется скот, поставляемый как местными фермерскими хозяйствами, так и из северных регионов страны.