Отказ от ГПХ: что это значит для казахстанских работников и работодателей

Что изменится для работодателей

По словам юристаНурлана Жанабаев, отказ от использования ГПХ в случаях, когда отношения носят трудовой характер, может снизить риски для бизнеса.

– Когда все работники оформлены правильно по трудовым договорам, а не по ГПХ, у работодателя меньше риска, что инспекция труда придет и скажет: «Вы скрываете сотрудников под видом подрядчиков. Платите штраф». То есть, правильно оформленные сотрудники – меньше головной боли, меньше штрафов, меньше споров, – считает юрист.

Также прозрачные трудовые отношения в будущем избавят от судебных исков со стороны самих работников. Когда рабочий график, обязанности, отпуск оформлены официально, работники меньше подают жалоб и исков. Это делает работу компании более предсказуемой и стабильной.

Юрист объясняет, что раньше по ГПХ работодатели просто платили за оказанную услугу одну сумму, а по трудовому договору им уже придется предоставлять полный пакет гарантий: оплачивать отпуск, больничный, делать пенсионные и социальные взносы, а также обеспечивать условия охраны труда. Это уже дополнительные расходы для компании.

Кроме того, компаниям придется заниматься бумажной работой: пересматривать старые договоры, менять штатное расписание.

Что изменится для работников

Юрист считает, что переход от ГПХ к трудовому договору дает работникам больше защиты и стабильности. Они получают настоящие социальные гарантии, такие как оплачиваемый отпуск и больничный.

– Работник будет точно знать, когда получит зарплату, сколько ему заплатят, какие отчисления делают и какие социальные выплаты положены, – говорит Нурлан Жанабаев.

Он добавил, что с трудовым договором работнику легче отстаивать свои права. Если работодатель нарушает условия, теперь проще доказать свою правоту и защитить себя.

Опыт работающих по ГПХ

Айгуль Дауылбаева, более трех лет работающая по гражданско-правовому договору, отмечает и плюсы, и минусы такого формата.

– Я живу в области, и мне очень сложно было каждый день приезжать в Алматы. Дорога занимала от трех часов. Поэтому я решила перейти на ГПХ, и мне кажется, я приняла правильное решение. Мне не нужно каждый день ехать из области в город. Мне поставили задачу, я ее выполняю, не выходя из дома. Но у нас в компании есть сотрудники, которым по специфике работы обязательно нужно быть в офисе, у них фиксированный рабочий график, при этом оформлены по ГПХ. Мне кажется, это неправильно, – говорит она.

Минусом она называет то, что эти годы не будут учитываться в трудовом стаже, а ей через несколько лет выходить на пенсию.

– Также нет больничных и оплачиваемого отпуска. Когда заболела, мне не оплатили больничный, потому что я же не сотрудник, а поставщик услуг, – рассказывает Айгуль.

Жительница Алматы Гульнар Досымшалова говорит, что начала работать по ГПХ во время декретнего отпуска.

– Ребенок был маленький, я не могла работать полноценно и ездить в офис, а оставить малыша было некому. При этом хотелось иметь дополнительный доход для семьи, поэтому я оформилась по ГПХ. Для меня это было очень удобно. Всю работу выполняла из дома, только раз в месяц приходила в офис, чтобы сдать отчет. Думаю, такой формат удобен для матерей с маленькими детьми и для тех, у кого есть основная работа, но нуждается в дополнительном заработоке, – говорит она.

При этом она столкнулась с последствиями отсутствия стабильных соцотчислений.

– Когда я уходила во второй декретный отпуск, у меня не было пенсионных взносов. Тогда я пожалела, что не трудоустроилась официально, – говорит она.

Напомним, 19 ноября депутаты Мажилиса рассмотрели и одобрили в первом чтении законопроект, регулирующий вопросы трудоустройства. Одна из новых норм касается частичного запрета договоров ГПХ, если между сторонами существуют трудовые отношения. Депутат Асхат Аймагамбетов пояснил, что многие работодатели используют ГПХ, чтобы экономить на социальных гарантиях: такие работники лишены оплачиваемого отпуска, больничных, пенсионных взносов и медицинского страхования.

