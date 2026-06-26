KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:
    Конституция

    От имени Главы государства работникам СМИ были вручены ключи от квартир

    В преддверии профессионального праздника журналистов от имени Президента Касым-Жомарта Токаева группе работников масс-медиа вручены ключи от квартир, передает агентство Kazinform.

    От имени Главы государства работникам СМИ были вручены ключи от квартир в Астане
    Фото: Агибай Аяпбергенов/Kazinform

    В ходе торжественного мероприятия, организованного Фондом президентских инициатив Dara, Советник — Пресс-секретарь Президента Айбек Смадияров поздравил представителей СМИ с праздником и отметил, что эта традиция, инициированная Главой государства, поддерживается уже четвертый год подряд.

    От имени Главы государства работникам СМИ были вручены ключи от квартир в Астане
    Фото: Агибай Аяпбергенов/Kazinform

    — Главным новшеством этого доброго начинания в нынешнем году стало предоставление квартир не только в столице, но и в Алматы, а также в областях. Цель — развитие региональной журналистики и социальная поддержка коллег. Таким образом, в канун своего профессионального праздника работники региональных изданий и корреспонденты республиканских СМИ стали обладателями собственного жилья. Без внимания не остались и наши коллеги из самых отдаленных уголков страны. Например, в этом году новоселье отметят журналисты из Аркалыка Костанайской области и Созакского района Туркестанской области, — сказал Пресс-секретарь Президента.

    От имени Главы государства работникам СМИ были вручены ключи от квартир в Астане
    Фото: Агибай Аяпбергенов/Kazinform

    В 2026 году работникам СМИ предоставлено 66 квартир, из них 15 расположены в Астане, 15 — в Алматы, и по 2 квартиры — в 18 регионах.

    Составление списка нуждающихся в улучшении жилищных условий проводилось совместно с Фондом президентских инициатив Dara, Управлением делами Президента, местными органами исполнительной власти и редакциями средств массовой информации.

    Необходимо отметить, что за предыдущие три года обладателями жилищных сертификатов от имени Президента стали 200 работников СМИ.

    Праздник СМИ Квартиры Журналист Жилье Айбек Смадияров
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор