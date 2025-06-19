Отели и юрты недалеко от Кольсая: законно ли их строительство

Законность строительства

Прежде чем попасть на территорию Национального природного парка «Көлсай көлдері», туристы оказываются среди многочисленных гостевых домов, капсульных отелей, юрт и гостиниц, расположенных вдоль автодороги между селом Саты и границей парка. Размещены эти объекты зачастую хаотично, и у гостей нередко возникает вопрос: насколько законно их строительство и не нарушают ли они природоохранное законодательство?

Местные жители предположили, что часть этих туристических объектов могла быть возведена на землях, предназначенных для ведения крестьянского хозяйства, где строительство запрещено. Чтобы прояснить ситуацию, агентство Kazinform обратилось за разъяснением в акимат Алматинской области.

Фото: Александр Павский / Kazinform

В официальном ответе, предоставленном акиматом Кегенского района, поясняется: согласно пункту 1 статьи 65 Земельного кодекса РК, использование земельных участков не по целевому назначению без официального изменения их статуса не допускается.

Для возведения жилых или туристических объектов на землях сельскохозяйственного назначения необходимо в установленном порядке изменить их целевое назначение, как это предусмотрено статьей 69 Земельного кодекса.

По данным районного акимата, часть объектов действительно построена с нарушением — на сельхозземлях. В отношении них уже принимаются меры в соответствии со статьей 136 Кодекса об административных правонарушениях РК.

Кроме того, с 2024 года ведется разработка генерального плана развития территории, в рамках которого планируется изменение целевого назначения, формирование единого архитектурного облика и упорядочение строительства в соответствии с требованиями Закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности».

Фото: Александр Павский / Kazinform

Санитарные и экологические нормы

Не меньше вопросов у туристов вызывает соблюдение санитарных и экологических норм на объектах туристической инфраструктуры, особенно в части сбора и утилизации отходов. В акимате пояснили, что все такие объекты обязаны работать в соответствии с требованиями Экологического кодекса и закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

— Для централизованного сбора и вывоза мусора в 600 метрах от поста Национального парка оборудован специальный полигон, — сообщили в акимате.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Рекультивация и восстановление территории

Еще одна важная проблема — бесхозные объекты и оставленный после строительства мусор. На некоторых участках можно заметить стройматериалы и отходы, которые владельцы не убрали после завершения деятельности.

В акимате напомнили, что в соответствии со статьей 99 Экологического кодекса РК, в случае прекращения деятельности собственник объекта обязан провести рекультивацию — то есть очистить и восстановить участок до первоначального состояния.

Кто выдает разрешения

Выдача разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию осуществляется в соответствии со статьей 19 Закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности». Необходимы проектно-сметная документация (АПЗ), согласование эскизного проекта, а также разрешение на строительство. Если объект расположен в охранной зоне, требуется дополнительное согласование с уполномоченным экологическим органом.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Сколько зарегистрированных объектов

По данным акимата Кегенского района, на сегодняшний день в буферной зоне Национального парка официально зарегистрировано 58 туристических объектов. Уточненные данные также собирают департамент экологии и администрация парка.

Отметим, что национальный парк «Кольсайские озера» в прошлом году принял более 395 тысяч туристов. Ранее наша редакция публиковала материал о том, как рост туристического потока может отразиться на экологии уникального природного уголка. Специалисты отмечали важность своевременных мер, чтобы сохранить природу для будущих поколений.

После публикации в нацпарке решили подробно рассказать о текущих проектах по охране экологии, санитарии и благоустройству туристических зон.

Фото: Александр Павский / Kazinform