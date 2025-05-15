Будущее Кольсая под угрозой? Эксперты предупреждают о возможных рисках

По данным национального парка, число отдыхающих в живописном уголке среди гор с каждым годом неуклонно растет. Если в 2019 году Кольсайские озера посетили 87 662 человека, то в 2024 — уже 395 386. Причем среди туристов немало и иностранных гостей.

Фото: Kazinform

Такой рост потока неизбежно отражается на экологии. Об этом неоднократно говорили как представители государственных органов, так и общественные активисты.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Еще в 2023 году на заседании Мажилиса депутат Данияр Каскарауов обозначил главные проблемы:

— Вокруг озера практически не осталось свободного места. Установлено порядка 300 юрт и палаток с уличной торговлей, при этом отсутствуют туалеты. В горной местности нет централизованной канализации, сточные воды уходят в землю, нет септиков и ассенизаторских машин. Это наносит серьезный вред экологии. Более того, автомобили проезжают вплотную к озеру. Если не принять меры уже сейчас, через 5-6 лет мы можем потерять одну из красивейших достопримечательностей страны, — отметил он.

Фото: Александр Павский/ Kazinform

С тех пор количество туристов и хозяйствующих субъектов в нацпарке продолжает расти.

Экология под давлением

В ответ на запрос нашей редакции в Министерстве экологии подтвердили: антропогенная нагрузка на природный парк растет. Чтобы снизить ее и перераспределить поток туристов, власти начали открывать новые маршруты за пределами популярных Кольсая и Каинды. Так, в 2024 году появились два новых направления — «Тамгалы-Тас» и «село Алгабас — Суыктогайское ущелье».

Фото: Александр Павский / Kazinform

В рамках концепции развития туризма до 2029 года в регионе реализуются проекты по обустройству экологических троп. На Нижнем Кольсае оборудовали 700-метровую деревянную пешеходную дорожку, а на Каинды установили металлическую лестницу длиной 450 метров.

Как сообщили в нацпарке «Кольсайские озера», на его территории размещены 34 информационных щита, 410 указателей, 16 контейнеров для мусора и 40 урн. Для регулирования въезда на озеро Каинды за 1,3 млн тенге был установлен электронный шлагбаум. Кроме того, инвесторы оснастили Нижний Кольсай камерами видеонаблюдения, Wi-Fi и системой «Сергек».

Фото: Александр Павский / Kazinform

Также в парке реализуется пилотный проект «Зелёное развитие», цель которого — сохранить чистоту особо охраняемой территории и сформировать ответственное отношение к природе.

— На Нижнем Кольсае установлены два фандомата для раздельного сбора твердых бытовых отходов, 14 больших контейнеров, 10 баннеров и три вида урн. Туристам бесплатно выдают биоразлагаемые пакеты, всего 120 тысяч штук. Для удобства передвижения подготовлены офлайн-карты девяти маршрутов, — отметили в нацпарке.

Фото: Александр Павский/ Kazinform

В рамках экологических акций подрядная компания провела подводную очистку Нижнего Кольсая. По итогам работы собрано 30 мешков мусора: стеклянные и пластиковые бутылки, влажные салфетки, алюминиевые банки и другие бытовые отходы.

Почему растет поток туристов

По словам председателя Ассоциации практикующих экологов Лауры Маликовой, увеличение числа посетителей Кольсая связано с общемировым ростом интереса к экологическому туризму на фоне урбанизации.

— Сегодня особенно жители городов стремятся отдохнуть на природе. Рост популярности таких направлений, как Кольсайские озера, восточный Казахстан и Мангистауская область — часть этой глобальной тенденции, — пояснила она.

Фото: из личного архива

Эколог подчеркнула, что туризм может стать одним из ключевых источников дохода для Казахстана на фоне снижения нефтяной добычи. Для этого необходимо развивать инфраструктуру в природных зонах — оборудовать туалеты, скамейки, тропы.

Также Лаура Маликова сообщила, что нужно закрепить понятие экологического туризма в законодательных актах и разъяснить его всем субъектам, занимающимся туризмом.

— Таким образом, мы сможем развивать туризм на природных территориях и одновременно минимизировать его негативное влияние на природу, — сказала спикер.

Она выступила против вырубки деревьев и строительства гостиниц рядом с особо охраняемыми природными объектами. По ее словам, требуется усилить государственный контроль за действующими отелями и базами отдыха.

Фото: Александр Павский / Kazinform

— В социальных сетях распространились видеозаписи, на которых видно, как в природных местах Алматинской области сточные воды из туалетов сливаются без очистки прямо в землю. Это вызывает неприятный запах. Для предотвращения таких ситуаций необходимо усилить государственный контроль. В проектной документации таких объектов должны быть предусмотрены мобильные установки для очистки воды и организация своевременного вывоза отходов. В случае нарушений к таким заведениям должны применяться меры в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях. Только так мы сможем отдыхать без ущерба для природы, — отметила эколог.

В Министерстве экологии добавили: для ведения бизнеса на территории национального парка необходимо получить акт проверки от специализированного учреждения. Земельные участки выделяются только в ограниченной хозяйственной или туристско-рекреационной зоне, а деятельность предпринимателей находится под постоянным контролем парка. В случае нарушений договоры расторгаются.

Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

Как сохранить первозданную природу?

Руководитель проекта Eco Network, эколог Евгений Мухамеджанов в ходе беседы отметил, что наряду с развитием инфраструктуры в районе Кольсая необходимо ввести строгие ограничения. Он предлагает запретить использование одноразовых изделий — как бумажных, так и пластиковых — на территории национального парка. Он подчеркнул, что в целях борьбы с мусором нужно запретить ввоз, продажу и использование одноразовой посуды, применяя вместо нее многоразовую.

— Так можно предотвратить скопление мусора. Если человек хочет взять еду с собой, пусть приносит ее в своей многоразовой посуде, тогда он заберет ее обратно. А продаваемую еду должны предлагать в посуде многоразового использования. Отдыхающие оставляют депозит в 2–3 тысячи тенге, а потом возвращаются за ним или забирают посуду с собой. Во многих странах действуют такие жесткие правила. И у нас для природных парков и водохранилищ такие нормы нужно закрепить на законодательном уровне. Это не так уж сложно, — отметил он.

Фото: Досбол Атажан / Kazinform

Кроме того, Евгений Мухамеджанов отметил необходимость ограничения шумных развлечений в охраняемых природных зонах, таких как Кольсай, поскольку они могут нанести вред животным. Помимо этого, он предложил запретить использование скутеров и квадроциклов, а также создать условия, которые способствуют сохранению экосистемы.

Эколог Лаура Маликова, в свою очередь, подчеркнула важность контроля со стороны гидов за поведением туристов, чтобы избежать негативного воздействия на растения и животных, занесенных в Красную книгу, и обеспечить соблюдение экологических норм.

— Поток людей, приезжающих в национальный природный парк, неизбежно влияет на растения и животных, занесенных в Красную книгу. Например, если туристы принесут колонку и будут включать громкую музыку, это, конечно, нанесет ущерб. Поэтому гиды должны выполнять свои обязанности, соблюдать требования закона «Об особо охраняемых природных территориях» и призывать туристов вести себя максимально корректно, — сказала она.

Состояние сел, расположенных рядом с природным парком

Эксперт в сфере туризма, руководитель проекта Kat’n’Go Анатолий Савичев согласен с мнением экологов. Он тоже поддерживает введение строгих ограничений на территории Кольсая.

— Представьте стадион, рассчитанный на 100 тысяч человек, невозможно вместить туда 200 тысяч, не повредив инфраструктуру. Поэтому ограничения должны быть жесткими, — отметил он.

Фото: из личного архива

Кроме того, он затронул тему состояния сел, расположенных рядом с национальным природным парком.

— Если говорить о потоке людей, приезжающих на Кольсай, то здесь, как говорится, палка о двух концах. С одной стороны, в селе Саты появились дороги, связь, водопровод, сезонная работа — кажется, что ситуация улучшилась. Но из-за экономических интересов между местными жителями часто возникают конфликты, особенно среди тех, кто предоставляет услуги по аренде машин и лошадей. Страдает и экология — это бросается в глаза. А если говорить о других селах вдоль дороги, то кроме увеличившегося трафика особых изменений нет. Деревни не развились, экономика вперед не двинулась, — рассказал он.

Фото: Александр Павский / Kazinform

По словам Анатолия Савичева, если уже сейчас не принять конкретных мер и не ввести систему ограничений, то через 3–5 лет мы можем потерять Кольсай.

Краснокнижные животные на Кольсае

По информации Министерства экологии и природных ресурсов, на территории природного парка «Кольсайские озера» проводятся научные исследования, включая мониторинг редких и исчезающих видов растений и животных, а также наблюдение за природными процессами. Ведется изучение состояния млекопитающих, беспозвоночных и птиц, а также отслеживание динамики численности этих видов.

Фото: Александр Павский/ Kazinform

В ведомстве отмечают, что по итогам исследований регулярно появляются новые данные. Например, если на момент создания парка в Красную книгу было внесено 12 видов растений, то на сегодня их количество увеличилось до 19. По птицам — если ранее было известно о 12 видах, то сейчас их насчитывается 14.

— С развитием туризма и инфраструктуры антропогенная нагрузка на парк увеличилась. Однако укладка деревянных настилов на тропах у Нижнего Кольсайского озера и запрет на конные прогулки положительно повлияли на состав растительного покрова, — пояснили в Министерстве по итогам научных исследований.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Напомним, в 2023 году аким Алматинской области Марат Султангазиев заявил, что на территорию Кольсайских озер не будут допускаться автомобили с бензиновыми двигателями.

Недавно мы рассказывали о реализации проектов, связанных со строительством дороги до Каинды, запуском электромобилей до Кольсая и организацией парковок.

Отметим, что село Саты, расположенное недалеко от озера Кольсай, в 2023 году было признано лучшей туристической деревней. Летом прошлого года наши корреспонденты побывали там и изучили состояние деревни, ее проблемы и планы по развитию.