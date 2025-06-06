Экология и лимит туристов: как на Кольсае наводят порядок в туризме

Ранее наша редакция публиковала материал о том, как рост туристического потока может отразиться на экологии уникального природного уголка. Специалисты отмечали важность своевременных мер, чтобы сохранить природу для будущих поколений.

После публикации в нацпарке решили подробно рассказать о текущих проектах по охране экологии, санитарии и благоустройству туристических зон.

Ограничение туристов

Заместитель директора национального парка Хамит Ахметов сообщил, что наибольшей популярностью среди туристов пользуются Нижнее Кольсайское озеро и озеро Кайынды — 99% всех гостей парка посещают именно эти локации.

Фото: Александр Павский / Kazinform

В прошлом году нацпарк посетили свыше 395 тысяч человек, что свидетельствует о растущем интересе со стороны туристов. Однако такая популярность не должна оборачиваться угрозой для экологии уникальной территории.

Чтобы сохранить природное равновесие и снизить рекреационную нагрузку, в течение ближайших 4–5 лет планируется постепенно ограничить количество посетителей, отмечает специалист.

— В разгар сезона количество посетителей доходило до 7 тысяч человек в день. Чтобы равномерно распределить поток туристов и снизить нагрузку, мы планируем развивать альтернативные маршруты — на сегодня их в национальном парке девять, — рассказал Хамит Ахметов.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Для снижения рекреационной нагрузки на Кольсай и Кайынды необходимы обоснованные научные расчеты.

Для этого предстоит привлечь экологов, географов, энтомологов и других профильных специалистов, чьи заключения помогут определить допустимую норму посетителей и выработать грамотный план по сохранению природного баланса в этих уникальных уголках.

— Настало время определить четкие нормы: сколько человек может посещать Кольсай и Кайынды в сутки без ущерба для окружающей среды. Это делается не ради ограничений, а ради того, чтобы сохранить нашу экосистему, флору, фауну и весь природный баланс. Ведь именно ради этого и создаются национальные парки — чтобы человек был рядом с природой, но не наносил ей вред, — отметил представитель парка.

Фото: Александр Павский / Kazinform

По его словам, аналогичная практика уже давно существует в зарубежных нацпарках, например в Йеллоустонском национальном парке США, где туристы заранее бронируют даты посещения.

В первом квартале 2025 года парк уже принял 130 тысяч человек, что значительно превышает показатели прошлого года. По прогнозам, к концу года Кольсайские озера могут посетить более 500 тысяч туристов.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Цифровизация и контроль

В рамках мер по регулированию турпотока с этого года в популярных национальных парках Казахстана внедряется система цифровизации въезда. Устанавливаются автоматические шлагбаумы, интегрированные с банками второго уровня. Туристы смогут заранее оплатить въезд онлайн, что поможет избежать очередей и исключить коррупционные риски.

— После того, как будет установлена предельная рекреационная нагрузка, туристы смогут заранее выбирать дату посещения Кольсай и Кайынды, а также оплачивать вход онлайн. Такая система позволит грамотно регулировать поток гостей, не допуская превышения установленных лимитов, — подчеркнул Ахметов.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Санитарные узлы и отходы

На территории национального парка установлены пять санитарных узлов, которые были полностью обновлены за счет инвесторов. Подрядчики привели санитарные объекты в надлежащее состояние: здесь предусмотрены отдельные кабины для людей с ограниченными возможностями, подведены горячая и холодная вода.

Все санитарные узлы переданы в управление частной компании. Стоимость посещения составляет 100 тенге с человека. В каждой точке установлены септики, содержимое которых регулярно откачивается специализированной техникой и вывозится на специально оборудованный полигон, расположенный за пределами нацпарка.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Корреспонденты агентства Kazinform побывали на полигоне, куда вывозят мусор и сточные воды из санитарных узлов нацпарка. Он расположен в горной местности, недалеко от въезда в парк. Огромная территория огорожена забором, а в специально оборудованной зоне предусмотрено место для слива и последующей утилизации сточных вод.

Аким Кегенского района Нурбакыт Тенизбаев рассказал, что ранее вопрос утилизации отходов в регионе был действительно острым, однако сейчас ситуация взята под контроль.

Фото: Александр Павский / Kazinform

— Выше поселка Саты мы подготовили специальный участок. Проект по строительству объекта для утилизации отходов оценен в сумму свыше 900 миллионов тенге. Подрядная организация уже проводит работу. До осени планируем обустроить подъездную дорогу, провести освещение. Это место станет единым полигоном для слива сточных вод не только с территории Кольсайских озер, но и со всего ближайшего поселка. Кроме того, здесь предусмотрен мусорный полигон, удаленный от населенных пунктов. На разработку и согласование проекта ушло полтора года, все необходимые документы оформлены в соответствии с законодательством, — отметил Нурбакыт Тенизбаев.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Дорога до Кайынды и электроснабжение

Нурбакыт Тенизбаев также поделился информацией о текущем статусе проекта по строительству дороги к озеру Кайынды. По его словам, на сегодня полностью завершена проектно-сметная документация на строительство автодороги протяженностью 10 километров. Стоимость проекта оценивается в 2,5 млрд тенге.

Одной из актуальных проблем на Кольсайских озёрах остаётся дефицит электроэнергии. Нередко здесь происходят перебои со светом и пропадает мобильная связь, что создает неудобства как для туристов, так и для местных жителей. Аким Кегенского района отметил, что вопрос находится на контроле.

Фото: Александр Павский / Kazinform

По его словам, уже выделены средства из областного бюджета на строительство новой линии электросетей. В настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации. Согласно проекту, планируется проложить линии электроснабжения протяженностью 46 километров — от села Жалагаш до Кольсайских озер.

В феврале мы рассказывали о реализации проектов, связанных со строительством дороги до Каинды, запуском электромобилей до Кольсая и организацией парковок.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Отметим, что село Саты, расположенное недалеко от озера Кольсай, в 2023 году было признано лучшей туристической деревней.

Летом прошлого года наши корреспонденты побывали там и изучили состояние деревни, ее проблемы и планы по развитию.