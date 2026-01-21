РУ
    11:07, 21 Январь 2026 | GMT +5

    Отбасы банк разрешил очередникам с долей получать господдержку

    В Отбасы банке сообщили, что теперь очередники смогут получить льготную ипотеку или арендное жилье от государства даже в том случае, если у них есть доля в недвижимости, передает агентство Kazinform.  

    Отбасы банк «Наурыз» бағдарламасы бойынша кредит беру үшін KASE-ден 102,7 млрд теңге тартты
    Фото: Отбасы банк

    — Теперь даже если у человека есть доля в жилье, но он стоит в очереди, он все равно может получить помощь от государства — льготную ипотеку или арендное жилье. Раньше было иначе: если человек стоял в очереди и у него была даже маленькая доля в квартире, ему отказывали. Ни льготную ипотеку, ни гос жилье он получить не мог, — отметили в банке

    Отмечается, что на уровне закона этот вопрос пока не был урегулирован. Но Отбасы банк, понимая ситуацию граждан и получив много обращений, принял решение учитывать очередников с долевой собственностью. Эта возможность будет доступна уже с февраля текущего года.

    Стоит отметить, что с 12 января в Казахстане приостановили прием заявок на получение медицинских услуг за счет единовременных пенсионных выплат. 

