Отбасы банк разрешил очередникам с долей получать господдержку

— Теперь даже если у человека есть доля в жилье, но он стоит в очереди, он все равно может получить помощь от государства — льготную ипотеку или арендное жилье. Раньше было иначе: если человек стоял в очереди и у него была даже маленькая доля в квартире, ему отказывали. Ни льготную ипотеку, ни гос жилье он получить не мог, — отметили в банке.

Отмечается, что на уровне закона этот вопрос пока не был урегулирован. Но Отбасы банк, понимая ситуацию граждан и получив много обращений, принял решение учитывать очередников с долевой собственностью. Эта возможность будет доступна уже с февраля текущего года.

Стоит отметить, что с 12 января в Казахстане приостановили прием заявок на получение медицинских услуг за счет единовременных пенсионных выплат.