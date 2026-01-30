Отбасы банк приостановит прием заявок на погашение займов за счет пенсионных излишков

Изменения касаются цели, на которую можно тратить пенсионные излишки - частичное или полное погашение задолженности по займам в Отбасы банке (дочерняя организация холдинга «Байтерек»). Данная цель помогала казахстанцам погашать ежемесячные платежи по ипотеке.

Данные поправки утверждены приказом и.о. министра промышленности и строительства РК, вводится в действие с 31 января 2026 года.

Как раньше работало частичное погашение задолженности по займам в Отбасы банке?

Клиент банка заходил на платформу enpf-otbasy.kz. Выбирал цель «частичное погашение задолженности по ипотечному займу по системе жилищных строительных сбережений». Оформлял заявку и запрашивал излишки из пенсионного фонда. ЕНПФ в течение 5 рабочих дней рассматривал ее и если были излишки, то перечисляло сумму ЕПВ на специальный счет в Отбасы банк.

Когда деньги поступали, клиент в течение 20 рабочих дней должен использовать средства. Как правило, частичное досрочное погашение займа он запускал в день очередного платежа по кредиту. В результате этого погашался ежемесячный платёж по займу.

Ежемесячный платеж по кредиту состоит из нескольких частей:

из основного долга – это деньги, которые банк выдал клиенту для покупки жилья;

из вознаграждения банка – это проценты за пользование выданными для покупки жилья деньгами;

из возможных просрочек и пени, они начисляются, если платеж был несвоевременно оплачен;

из отсроченных платежей, если была реструктуризация займа;

из накоплений на депозите, если был выдан предварительный заем.

Какие внесены изменения?

В правилах использования единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий термин «задолженность» заменили на термин «основной долг».

Это значит, что теперь с помощью пенсионных излишков при частичном и полном досрочном погашении по кредиту погасить можно будет только основной долг. Полностью оплатить ежемесячный платеж, который ранее подходил под термин «задолженность», за счет ЕПВ не получится.

Проценты по кредиту и другие сопутствующие платежи, которые заложены в ежемесячном платеже, заемщик должен оплачивать собственными средствами.

Как теперь будет работать функция по частичному и полному погашению займов в Отбасы банке?

Из-за нововведения, процесс по частичному или полному погашению задолженности по займам в Отбасы банке нужно будет доработать. Это требует определённого времени. В будущем эта операция будет состоять из двух частей: вначале будет оплачиваться вознаграждение и другие сопутствующие платежи по кредиту за счет собственных средств, а затем основной долг - за счет пенсионных излишков. Для этого нужно будет заранее предусмотреть на текущем и специальном счете в Отбасы банке наличие средств.

Чтобы адаптировать дистанционные сервисы банка - мобильное приложение и личный кабинет на портале otbasybank.kz под новые требования, Отбасы банк вынужден временно приостановить прием заявок на использование ЕПВ для частичного или полного погашения задолженности.

Прием заявок на платформе enpf-otbasy.kz будет приостановлен в ночь с 30 на 31 января 2026 года до 2 марта 2026 года.

Заявки поданные до 30 января 2026 года включительно будут отработаны в рабочем режиме по старым правилам.

Процесс запроса пенсионных излишков из ЕНПВ на платформе enpf-otbasy.kz не меняется.

Все остальные цели по использованию пенсионных денег для улучшения жилищах условий меняться не будут.

Как это будет выглядеть на примерах?

У клиента банка есть пенсионные излишки в размере 100 000 тенге. С их помощью он хочет погасить ежемесячный платеж по жилищному займу. Данный платеж состоит из следующих сумм:

Общая сумма ежемесячного платежа – 74 825 тенге.

Проценты по жилищному займу – 6 175 тенге

Основной долг – 65 699 тенге

Используя функцию по частичному досрочному погашению по старым правилам, клиент гасит полностью платеж за счет ЕПВ.

По новым правилам, клиенту необходимо внести собственные средства на текущий счет для оплаты процентов по жилищному займу в размере 6 175 тенге. Только после этого он с помощью ЕПВ оплачивает основной долг в размере 65 699 тенге. Оставшаяся разница на ЕПВ (100 000 – 65 699 = 34 301) в размере 34 301 тенге идет дополнительно в счет погашения основного долга.

2 . У клиента банка есть пенсионные излишки в размере 200 000 тенге. С их помощью он хочет погасить ежемесячный платеж по предварительному займу. Предварительные займы выдаются в рамках государственных и собственных программ банка по ставкам от 2%. Первоначальный взнос составляет от 10%. Данный вид займа выдается в размере 100%. И процент по кредиту начисляется на всю выданную сумму. Первоначальный взнос не учитывается, он лежит на депозите в Отбасы банке и заемщик одновременно с оплатой кредита должен донакопить на депозите средства до 50% от выданной суммы кредита. Таковы условия системы жилищных строительных сбережений. Поэтому платеж по данному виду кредита состоит из двух частей – оплаты вознаграждения банка и накоплений на депозите. Когда на депозите накопится 50% от суммы кредита, эти накопления идут в счет погашения кредита, сумма ежемесячного платежа уменьшается, и тогда уже клиент оплачивает основной долг и вознаграждение по нему.

Платеж клиента по предварительному займу состоит из следующих сумм:

Общая сумма ежемесячного платежа – 75 000 тенге.

Проценты по предварительному займу – 25 000 тенге.

Обязательный взнос на депозит – 50 000 тенге.

Используя функцию по частичному досрочному погашению по старым правилам, клиент гасит полностью платеж за счет ЕПВ в размере 75 000 тенге. У клиента еще остается от ЕПВ 125 000 тенге, ими гасится основной долг.

По новым правилам, клиенту необходимо обеспечить собственными средствами на текущем счету проценты по кредиту и обязательный взнос на депозит. И только после этого он сможет погасить с помощью ЕПВ в размере 200 000 тенге основной долг.

Ранее сообщалось об изменениях правил покупки жилья за счет пенсионных накоплений в Казахстане. Кроме того, Отбасы банк приостановил учет более 55 тысяч человек, претендовавшим на льготную ипотеку или арендное жилье от государства.

